Die Siemens-Energy-Aktie zeigt am Mittwochvormittag zwar Erholungstendenzen, bleibt aber deutlich unter ihrem Jahreshoch. Auslöser für die jüngste Schwäche sind vor allem Sorgen über eine mögliche Abkühlung der KI-Investitionen. Gleichzeitig sehen Analysten weiterhin deutlich höhere Kursziele.Warum die KI-Debatte Siemens Energy trifft Der Konzern profitiert indirekt vom wachsenden Energiebedarf großer Rechenzentren. Für deren Betrieb werden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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