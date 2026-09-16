Mainz (ots) -
ZDF-Programmänderung
Woche 39/26
So., 20.9.
Bitte Programmänderung um 0.55 Uhr beachten:
0.55 Terra X History (HD/UT)
Peter Maffay - Eine deutsche Legende
(vom 22.3.2026)
Deutschland 2026
("Terra X History: Deutschland ganz laut - Rocklegenden in Ost und West " entfällt.)
Fr., 25.9.
Bitte Programmänderung um 1.15 Uhr beachten:
1.15 Terra X History (VPS 1.14/HD/UT)
Peter Maffay - Eine deutsche Legende
(vom 20.9.2026)
Deutschland 2026
("Terra X History: Deutschland ganz laut - Rocklegenden in Ost und West " entfällt.)
Woche 41/26
Mi., 7.10.
20.15 Aktenzeichen XY... International
Bitte Ergänzung beachten:
Gemeinschaftsproduktion von ZDF und SRF
Do., 8.10.
0.45 Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer
Bitte Ergänzung beachten:
AfD-Verbot: Hilfreich oder hilflos?
\u2003
Woche 42/26
Sa., 10.10.
0.25 ZDFsportstudio live
Triathlon: Ironman-WM
Frauen und Männer
. . .
Bitte streichen: gegen 0.40 heute Xpress
Do., 15.10.
0.45 Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer
Bitte Ergänzung beachten:
Flüchtlinge: Aufnehmen oder abwehren?
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6353101
ZDF-Programmänderung
Woche 39/26
So., 20.9.
Bitte Programmänderung um 0.55 Uhr beachten:
0.55 Terra X History (HD/UT)
Peter Maffay - Eine deutsche Legende
(vom 22.3.2026)
Deutschland 2026
("Terra X History: Deutschland ganz laut - Rocklegenden in Ost und West " entfällt.)
Fr., 25.9.
Bitte Programmänderung um 1.15 Uhr beachten:
1.15 Terra X History (VPS 1.14/HD/UT)
Peter Maffay - Eine deutsche Legende
(vom 20.9.2026)
Deutschland 2026
("Terra X History: Deutschland ganz laut - Rocklegenden in Ost und West " entfällt.)
Woche 41/26
Mi., 7.10.
20.15 Aktenzeichen XY... International
Bitte Ergänzung beachten:
Gemeinschaftsproduktion von ZDF und SRF
Do., 8.10.
0.45 Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer
Bitte Ergänzung beachten:
AfD-Verbot: Hilfreich oder hilflos?
\u2003
Woche 42/26
Sa., 10.10.
0.25 ZDFsportstudio live
Triathlon: Ironman-WM
Frauen und Männer
. . .
Bitte streichen: gegen 0.40 heute Xpress
Do., 15.10.
0.45 Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer
Bitte Ergänzung beachten:
Flüchtlinge: Aufnehmen oder abwehren?
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6353101
© 2026 news aktuell