Das gibt Rückenwind: NORDEX hat einen Auftrag über 13 Turbinen für einen Windpark nahe der brandenburgischen Stadt Schwedt mit 91 Megawatt Gesamtleistung erhalten. Die Montage wird im September 2027 beginnen, in Betrieb genommen werden soll die erste Anlage ab Januar 2028. Teil des Auftrags ist ein Service-Vertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren.
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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