Berlin (ots) -Produkte und Dienstleistungen im Gesundheitsbereich gibt es viele. Doch welche Anbieter überzeugen mit ihren Angeboten? Eine groß angelegte Verbraucherbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität und des Nachrichtensenders ntv liefert die Antworten.Heute wird in 70 Kategorien der "Deutsche Gesundheits-Award" in Berlin verliehen (Veröffentlichungshinweis: Online-Artikel und Film unter www.ntv.de/tests).Die Auszeichnungen basieren auf insgesamt 42.824 abgegebenen Kundenurteilen. Branchengrößen wie Doctolib, Doppelherz und Bausch & Lomb zählen genauso zu den Preisträgern wie spezialisierte Anbieter wie Cegla (Atemtherapiegeräte), die Schlaf-App Somnio oder das Sanitätshaus OTB."Der Award macht die Vielfalt der Gesundheitsbranche eindrucksvoll sichtbar und würdigt all jene Anbieter, die ihre Kundinnen und Kunden mit herausragenden Leistungen überzeugen ", erklärt Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität."Gute Gesundheit ist für die meisten von uns enorm wichtig", merkt Catja Stammen, Redaktionsleiterin der ntv-Wirtschaftsmagazine, an. "Deshalb investieren immer mehr Menschen in Therapien, Behandlungen und Apps. Doch mit steigenden Angeboten wird der Markt zunehmend unübersichtlich. Der Gesundheitsaward schafft eine gute Orientierungsgrundlage, welche Angebote sinnvoll und wissenschaftlich nachvollziehbar sind."Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Gesundheitsanbietern in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot und Kundenservice ermittelt.Zudem floss die Weiterempfehlungsbereitschaft in das Ergebnis ein. Bewertet wurden 566 Gesundheitsanbieter, wobei 533 Unternehmen in die Einzelauswertung gelangten, da sie mindestens 100 Kundenstimmen erhielten.Preisträger in der Übersicht (alphabetisch in jeder Kategorie)Ärzte & Kliniken- Ärzte- & Kliniksuche - Portale: AOK-Gesundheitsnavigator, Jameda, TK-Ärzteführer- Check-up-Zentren: Conradia Medical Prevention, ias Gruppe, Prevention First- Dental-Kliniken/Zahnarzt-Zentren: Fair Doctors, Welldent.de, Zahnmedizinisches Zentrum Paderborn - ZMZ- Klinik-/Praxismanagement: Siemens Healthineers, WMC Healthcare, ZEQ- Medizinische Abrechnungsstellen: AÄA Apotheken- und Ärzte-Abrechnungszentrum, Büdingen Med, DGPAR-Deutsche Gesellschaft für privatärztliche Abrechnung- Praxissoftware: CGM Compugroup Medical, Doctolib, Indamed- Rehakliniken: Mediclin, Paracelsus Kliniken, Vitrea- Zahnmedizinische Abrechnungsstellen: ABZ Zahnärztliches Rechenzentrum für Bayern, Carecapital, DZR Deutsches Zahnärztliches RechenzentrumBarrierefreiheit & Ergonomie- Ergonomische Büromöbel - Marken: Ergotopia, Löffler, Rovo- Ergonomische Büromöbel - Online-Shops: Büro-direkt24, Büromöbel Experte, Ergoweb.de- Massagegeräte: Donnerberg, Orthomechanik- Massagesessel: Alpha Techno, Naipo, Welcon- Mobilitätshilfen: Bischoff & Bischoff, Pro Activ, Wolturnus- Sanitätshäuser - Filialisten: Kaphingst, OTB, Zimmermann- Sanitätshäuser - Online-Shops: Careshop, Claravital, Rehaland.comErnährung & Nahrungsergänzung- Ernährungsportale: Eat Smarter, VidaVida, Weight Watchers- Nahrungsergänzung & Vitamine - Marken: Doppelherz, Medicom, Mivolis (dm)- Nahrungsergänzung & Vitamine - Online-Shops: Nu3, Vitaminversand24.com- Saftkuren: Achterhof, Rabenhorst- Sportlernahrung - Marken: Bodylab, ESN, PowerbarGesundheit & Coaching- Arbeits- & Gesundheitsschutz: DSS Engineering, ias Gruppe, Pima Health Group- Betriebliches Gesundheitsmanagement: BG Prevent (ehemals BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik), ias Gruppe, Mavie Work- Firmenfitness: Egym Wellpass, Hansefit, Urban Sports Club- Fitness- & Gesundheits-Portale: Bodyboom, Fitnessraum.de, Gymondo- Hypnose-Coaching: Jan Becker, Milton Erikson Institut Hamburg- Naturgesundheitskurse - Anbieter: Akademie für Naturtherapie, Akademie Gesundes Leben, Deutsche Akademie für Waldbaden & Gesundheit- Raucherentwöhnungskurse - Anbieter: Allen Carr's Easyway, Dr. Jochen Kaufmann (Raucherentwoehnung-Nichtraucher.de), Nichtraucherhelden.de- Schwangerschaft - Portale & Apps: AOK Schwanger - Gesund Leben, Eltern, Schwanger-mit-dir.de- Symptom-Checker: Doctorbox, Patienten-Navi, Sana Medizinwelten- Wellness- & Gesundheitsreisen - Veranstalter: Akon Aktivkonzept, Gesundheit und Reisen, Wainando Travel- Yoga & Meditation - Digitale Anbieter: 7 Mind, Yoga me home, YogabasicsGesundheitsprodukte- Atem- & Schlaftherapie-Produkte: Cegla Medizintechnik, Löwenstein Medical, Resmed- Blut- und DNA-Test zur Selbstanwendung: Lykon, Self-diagnostics, Verisana- Digitale Wunddokumentation: Alberta, Curevision, Draco- Elektrische Zahnbürsten (Spezialisten): Oral-B, Wondersmile, Zahnheld- Erste-Hilfe-Ausstattung: Erste-Hilfe Schneider, Erstehilfeshop.de, Wero- Gehör-, Atem- & Augenschutzprodukte: 3M Deutschland, Dräger Safety, Strauss- Gesundheitspflege/-produkte - Hersteller: Beurer, Bosch + Sohn Boso, Medisana- Gesundheitspflege/-produkte - Online-Shops: Sanpura, Walzvital, Wellsana,- Hausnotrufsysteme: Mebo Sicherheit, Panion, Vitakt Hausnotruf- Home-Ultraschall Kosmetik/Vitalisierung: Emmi Skin, Rex-Kara, WM Beautysystems (Liftmee)- Hörakustiker: Amplifon, Hörgeräte Seifert, Zengerle & Riederer Hörsysteme- Infrarotkabinen & -duschen: Armstark, Artsauna, Klafs- Inhalationsgeräte: Domotherm, Omron, Pari- Kontaktlinsen - Hersteller: Bausch + Lomb, CooperVision, Wöhlk- Medizintechnik - Hersteller: Carl Zeiss Meditec, Fresenius Medical Care, Medtronic- Medizintechnik - Online-Shops: Doccheck Shop, KS Medizintechnik, Praxisdienst- Orthopädische Kopfkissen: Mysheepi, Paradies, Werkmeister- Orthopädische Schuheinlagen: Foovies (Kandler), IOS Innovative Orthopädie Systeme, Scholl- Patienten-Apps: Kalmeda Tinnitus-App, Neuronation Med Gehirntraining, Somnio- Physiotherapie-Bedarf - Online-Shops: Physiofit24, SVG Medizinsysteme, Therapiebedarf24.de- Prothesen-BHs & -Bademode: ABC Breast Care, Amoena, Anita Care- Rehaprodukte - Online-Shops: Careshop-24, Rehashop.de, Sanimed- Respiratorische Heimtherapie: Linde Healthcare, Novamed, Oxycare- Umwelt- & Wasseranalysen: Ivario, Osmounity, Test WasserPflege- Ambulante Pflegedienste: Elbstern, Home Instead, Korian- Homecare-Dienstleister: B. Braun, Coloplast Homecare, Hans Müller HMPMedizintechnik- Pflegebetten - Hersteller: Bock, Burmeier, Mühle Pflegebetten- Pflegedienste & Pflegeheime - Vergleichsportale: AOK Pflegenavigator, BKK Pflegefinder, Pflegeberatung.de- Pflegedienste & Pflegekräfte - Vermittlung: Careship, Hausengel, Lebenshilfe24Pharmazie, Kosmetik & Hygiene- Apothekenkooperationen: Easyapotheke, Linda Apotheken, Mea - Meine Apotheke- Fußpflege & Kosmetikbedarf - Online-Shops: Beautek, Caremed Products, Porta Kosmetik- Komplementärmedizin: Salus, Wala, Weleda- Medizinische Beratung - Portale: Aponet.de, Dr-Gumpert.de, Onmeda- Medizinische Hautpflege - Marken: Bepanthol Derma, Dermasence, Eucerin- Online-Apotheken: Apodiscounter.de, Medikamente-per-Klick.de, Shop-Apotheke.com- OTC-Arzneimittel - Hersteller: Aliud Pharma, Berlin-Chemie Menarini, Ratiopharm- Pflanzliche Arzneimittel - Hersteller: Dr. Loges, Iberogast, Klosterfrau- Zahnpflegeprodukte - Online-Shops: ABC Dental Care, Smilestore, Zahnputzladen- Zahnputztabletten: Denttabs, natchPressekontakt:Deutsches Institut für Service-QualitätJasmin DeiterProjektmanagerin Kommunikation & MarktforschungTel.: 040 / 27 88 91 48-20E-Mail: j.deiter@disq.dewww.disq.deRTL DeutschlandNicole HobuschSenior Managerin KommunikationTel.: 0221 / 456-74103E-Mail: nicole.hobusch@rtl.deOriginal-Content von: DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64471/6353108