Bonn (ots) -Am Sonntag, den 20. September 2026, überträgt phoenix gleich zwei Wahlen: Die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern sowie die Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin. phoenix berichtet von 17:00 Uhr bis 00:00 Uhr umfangreich mit Interviews, Analysen und Einordnungen. Am Montag, den 21. September, geht es ab 08:00 Uhr weiter mit exklusiven Interviews und Reaktionen auf die Wahlergebnisse aus Schwerin sowie aus den Parteizentralen in Berlin.Sonntag, 20. September 2026, ab 17:00 UhrDer Wahlsonntag beginnt um 17:00 Uhr mit ersten Analysen und Einordnen, moderiert von Michaela Kolster. Aus Schwerin berichtet Constanze Abratzky, aus Berlin Marc Steinhäuser. Im Bonner Studio kommentieren Claudia Kade (Die Welt) und Politikwissenschaftler Prof. Thomas Poguntke (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) das Geschehen. Die Prognosen werden für 18:00 Uhr erwartet.Um 20:20 Uhr diskutiert Anke Plättner in der "phoenix wahlrunde" die Ergebnisse und ihre Auswirkungen gemeinsam mit den Gästen: Kerstin Münstermann (Rheinische Post), Georg Ismar (Süddeutsche Zeitung), Sabine Schicketanz (Potsdamer Neueste Nachrichten).In zwei weiteren Live-Sendungen um 21:05 Uhr und 22:15 Uhr, moderiert von Claudia Davies, folgen weitere Analysen des Wahlausgangs von Politikwissenschaftler Thomas Poguntke sowie Reaktionen und Interviews mit den Parteivorsitzenden und Spitzenkandidaten.Montag, 21. September 2026, ab 08:00 UhrMit der Wahlnachlese am Montag ab 08:00 Uhr setzt phoenix seine Berichterstattung rund um die Wahl fort. Erwartet werden Reaktionen zum Wahlausgang aus den Berliner Parteizentralen. Im Studio in Bonn führt Moderator Stephan Kulle durch die Sendung, begleitet von weiteren Interviews, Analysen, Pressekonferenzen sowie Einordnungen von Korrespondenten und Experten.Neben der TV-Berichterstattung wird phoenix auch auf seiner Homepage (phoenix.de) sowie auf den Social-Media-Kanälen über Prognosen, Hochrechnungen und Reaktionen rund um die Wahlen informieren.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6353122