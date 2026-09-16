DAX Prognose für Mittwoch, 16.09.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.461 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits vorbörslich formatierte der DAX das Tageshoch. Es ging von hier aus mit Aufnahme des Xetra Handels mit Dynamik und mit Momentum abwärts. Das Tagestief wurde am Vormittag formatiert, aber direkt zurückgekauft. Es ging im weiteren Handelsverlauf bis zum Nachmittag aufwärts, allerdings hat der DAX es nicht vermocht, sich verbindlich über die 25.500 Punkte-Marke zu schieben. Am Nachmittag ging es wieder in Richtung Süden. Bereits vor Ende des Xetra Handels konnte der Index die Laufrichtung erneut ändern und wieder in Richtung der 25.500 Punkte laufen. Es wurde gestern ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich ging es in einer engen Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 25.454 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

DAX Aktuell vorbörslich: Der DAX startet bei 25.505 Punkten leicht im Plus in den Handel (+44 Punkte gegenüber der gestrigen Vorbörse).

Der DAX startet bei 25.505 Punkten leicht im Plus in den Handel (+44 Punkte gegenüber der gestrigen Vorbörse). Charttechnische Lage: 1h-Chart zeigt eine neutrale Konsolidierung; im 4h-Chart dominiert nach wie vor der übergeordnete Abwärtsdruck (bärisch).

1h-Chart zeigt eine neutrale Konsolidierung; im 4h-Chart dominiert nach wie vor der übergeordnete Abwärtsdruck (bärisch). Marktstimmung (Fear - Greed): Mit 29 Punkten rückt der Sentiment-Indikator in den Bereich Extreme Fear vor - historisch oft der Nährboden für kurzfristige Gegenreaktionen.

Der DAX ging am Dienstag bei 25.461 Punkten vorbörslich in den Handel und markierte direkt zu Beginn sein Tageshoch. Im regulären Xetra-Handel geriet der Index unter Verkaufsdruck, fing sich jedoch am Nachmittag und schloss schließlich bei 25.454 Punkten.

DAX Aktuell: Top- - Flop-Aktien im Xetra-Handel (15.09.2026)

DAX Gewinner ?? Veränderung DAX Verlierer ?? Veränderung Rheinmetall +3,21 % Zalando -3,17 % Qiagen +2,88 % Deutsche Bank -2,19 % MTU Aero Engines +1,49 % Daimler Truck -1,65 %

Die wichtigsten DAX Kennzahlen auf einen Blick

Parameter (08:00 - 22:00 Uhr) 15.09.2026 (Ist) 14.09.2026 (Ist) Range 15.09. (Erwartet) Tageshoch (TH) 25.508 Pkt. 25.598 Pkt. 25.563 Pkt. Tagestief (TT) 25.186 Pkt. 25.344 Pkt. 25.309 Pkt. Xetra-Schluss 25.402 Pkt. 25.441 Pkt. - Tagesschluss (22:00 Uhr) 25.454 Pkt. 25.524 Pkt. - Tagesrange 322 Punkte 254 Punkte -

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