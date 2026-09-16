Linz (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank steht heute Abend vor einer richtungsweisenden Entscheidung, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Nach Jahren mit einer Zinspause preise der Markt mit hoher Wahrscheinlichkeit den ersten Zinsschritt nach oben seit 2023 ein. Ausschlaggebend sei eine Inflation, die durch anhaltend hohe Energiepreise angeheizt werde, während sich der amerikanische Arbeitsmarkt bislang robust zeige. Genau dieses Spannungsfeld zwinge die Notenbank zum Handeln, denn wer zu lange abwarte, riskiere, dass sich hohe Energiekosten in den Inflationserwartungen festsetzen würden. Weltweit würden sich die Blicke auf diesen Schritt richten, weil er das Finanzierungsumfeld für Kredite und Investitionen rund um den Globus mitbestimme. Für die Finanzmärkte zähle heute weniger die Entscheidung selbst als der Ausblick der Notenbank. Signalisiere der Vorsitzende Warsh in der Pressekonferenz einen vorsichtigen weiteren Kurs, dürfte das die Märkte beruhigen. Deute er hingegen auf weitere rasche Schritte hin, wäre mit erhöhter Nervosität an Zins- und Devisenmärkten zu rechnen. (16.09.2026/alc/a/a) ...

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