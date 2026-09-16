Frankfurt (www.fondscheck.de) - Neu aufgeflammte KI-Sorgen und der nochmals höhere Ölpreis bestimmen den ETF-Handel, so die Deutsche Börse AG.Insgesamt würden zwar die Käufe überwiegen, wie Frank Mohr von der Société Générale berichte. "NASDAQ-ETFs werden aber eindeutig verkauft." Die Chefs wichtiger KI-Unternehmen wie Anthropic und OpenAI hätten eindringlich vor den Risiken von KI gewarnt und eine Verlangsamung der Entwicklung eingefordert. Am ETF-Markt sei die Skepsis gegenüber KI schon spürbar: "Wir sehen einen Switch von Tech- in die breiter streuenden globalen Indices", berichte Mohr. NASDAQ-Tracker würden kräftig verkauft. "Offenbar traut man dem Thema KI nicht mehr." ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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