Frankfurt (www.fondscheck.de) - Diese Anlagethemen erweitern das Angebot: Landwirtschaftssektor, europäische Aktien mit breiter Streuung, Euro-Anleihen mit Qualitätsfilter, hinterlegtes Silber mit Währungssicherung, so die Deutsche Börse AG.Der Amundi Core STOXX Europe 600 UCITS ETF Dist (ISIN: LU0908500XXX) investiere in Aktien von 600 Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung aus entwickelten europäischen Ländern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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