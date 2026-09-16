Unterhaching (ots) -Musik an. Abschalten. Kaugummi kauen. Die Back-to-School Umfrage von EXTRA Kaugummi zeigt, mit welchen kleinen Ritualen Schüler*innen entspannter den Schulalltag meistern.Neue Klassenkamerad*innen, neue Lehrkräfte, Notendruck, das richtige Outfit: Kaum geht die Schule wieder los, sind plötzlich jeden Tag aufs Neue gefühlt fünf Tabs gleichzeitig im Kopf geöffnet. Willkommen im Alltag, willkommen im Overthinking-Club.Gedankenchaos im Schulalltag? Voll normal. Laut einer aktuellen Umfrage* der Kaugummimarke EXTRA zum Schulstart 2026 kennen 52 % das Gefühl, dass gerade in der Zeit zwischen Sommer- und Herbstferien besonders viele Gedanken gleichzeitig kreisen. Dabei geht es um vielfältige Themen: Um den neuen Stundenplan (45 %), neue Lehrer*innen (37 %), die Frage, ob man gut vorbereitet ist (33 %), ob das Outfit wirklich passt (21 %) oder Gedanken zu Freundschaften (17 %).Die gute Nachricht: Nicht jeder Gedanke braucht sofort eine Antwort. Oft reicht schon ein kurzer Moment, um wieder im eigenen Rhythmus anzukommen.Musik plus Kaugummi kauen - Kleine Reset-Momente zwischendurchWenn der Kopf zu laut wird, ist laut Studie Musik für viele der schnellste Weg aus dem Overthinking zurück in den eigenen Mood (47 %). Kopfhörer auf, Lieblingssong an und für einen Moment alles andere kurz ausblenden - ob zuhause, auf dem Schulweg oder in der großen Pause.Für viele gehört zu ihrem persönlichen Mini-Break noch etwas anderes fest dazu: Kaugummi. Für fast jede*n Dritte*n der Befragten ist er bereits Teil der Schul-Essentials - für eine kurze Pause vom Schulalltag und für das Gefühl, wieder ready zu sein.Die Routine für das neue Schuljahr? Musik an. Abschalten. Und die Lieblingssorte EXTRA Kaugummi kauen.Dazu bietet Ausnahme-Künstler Apache 207 den perfekten Soundtrack. Seine Musik begleitet seine Fans durch unterschiedliche Stimmungen - auf dem Weg zur Schule genauso wie beim Runterkommen nach einem langen Tag. Gerade Songs über Gefühle, Beziehungen und Alltagsmomente kommen gut an und greifen die Themen auf, die junge Menschen bewegen. Die Lieblings-Genres der Teens für die richtige Mood: Pop (53 %) und Hip-Hop (37 %).Als Markenbotschafter von EXTRA Kaugummi macht Apache 207 den kleinen Break hör- und erlebbar. Auf seiner großen Tour im Herbst 2026 ist auch EXTRA Kaugummi mit am Start: Konzertbesucher*innen und Fans dürfen sich vor Ort auf gratis Kauproben während ihres persönlichen Reset-Moments freuen - genau dort, wo Musik, Emotionen und unvergessliche Erlebnisse zusammenkommen.Ready in der Tasche: Essentials für frische VibesDer Schulalltag kann also kommen - wenn das Richtige in der Tasche ist. Denn oft braucht es gar nicht viel, um sich zwischen Schule, Hausaufgaben und Lernen, Gruppenchats und sonstigen To-dos einen Moment nur für sich zu schaffen und aus dem Gedankenkarussell auszusteigen. Neben Büchern, Heften und Federmäppchen gehören für viele auch kleine Feel-good-Items dazu:- Kopfhörer: für den individuellen Soundtrack zum Abschalten.- Lieblings-Playlist: Zum Beispiel mit Apache 207 Songs für die richtigen Vibes auf dem Schulweg, in der Pause, im Moment vor dem Unterricht oder zum Lernen zuhause.- EXTRA Kaugummi: für frischen Geschmack und das kleine Pausen-Ritual für zwischendurch. Kopf aus, Kaugummi rein!- Lippenpflege, Stylinggel oder Deo: für den schnellen Self-Confidence-Boost vor Referat, Präsentation oder Meet-up.- Glücksbringer: Armband, Anhänger oder Lieblings-Klamotten - Hauptsache, es fühlt sich gut an.Neuer Look, frische Vibes: EXTRA Kaugummi für das neue SchuljahrNeues Schuljahr, neue Routinen, neue Vibes: Auch EXTRA Kaugummi startet im neuen Look durch. Die beliebteste Kaugummimarke** präsentiert sich geschmacklich und optisch überarbeitet - mit neuen Sorten, langanhaltendem Geschmack und mehr Abwechslung für unterschiedliche Moods.Ob fruchtig, frisch oder minzig - EXTRA Wassermelone, EXTRA Erdbeere, EXTRA Strong Mint und EXTRA Sweet Mint liefern den passenden Geschmack für den Schul-Alltag - egal, ob vor einer Prüfung, einem Referat oder wenn es zwischendurch einfach um ein frisches Mundgefühl geht.Die Sorten von fruchtig bis fresh: EXTRA Erdbeere Singlepack, EXTRA Wassermelone Singlepack, EXTRA Strong Mint Singlepack und in der Dose sowie EXTRA Sweet Mint in der DoseDer Schulalltag bringt genug Dinge mit sich, die man overthinken kann. Umso besser, wenn es kleine Routinen gibt, die helfen, kurz runterzukommen: Musik an. Abschalten. Kaugummi kauen. Auf ein entspanntes Schuljahr!* Mars Wrigley Umfrage unter 406 Schüler*innen aus Deutschland im Alter von 14-21, durchgeführt von YouGov im Zeitraum 27.08.2026 bis 04.09.2026** Nielsen, Total Market, Value Sales 2025Mars in Deutschland gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars, Incorporated, einem in mehr als 80 Ländern weltweit tätigen Markenartikelhersteller. 2024 erzielte Mars in Deutschland einen Umsatz von mehr als 2 Milliarden Euro. An seinen sechs Betriebsstandorten für die Geschäftsbereiche Mars Wrigley, Mars Pet Nutrition, Royal Canin und Mars Food & Nutrition beschäftigt das Unternehmen aktuell etwa 5.800 Mitarbeitende aus über 50 Nationen. Viele seiner Qualitätsmarken stellt Mars auch in Deutschland her.Weltbekannte Marken wie WHISKAS, PEDIGREE, SHEBA, CESAR, PERFECT FIT, KITEKAT, FROLIC, DREAMIES, CATSAN und ROYAL CANIN gehören zu Mars Petcare. Im Bereich Mars Wrigley sind es unter anderem die Marken M&M'S, SNICKERS, TWIX und CELEBRATIONS sowie WRIGLEY'S EXTRA und AIRWAVES. Für den Geschäftsbereich Mars Food & Nutrition stehen Marken wie BEN'S ORIGINAL, MIRÁCOLI und EBLY. Mars ist stolz auf die Auszeichnungen als Top-Arbeitgeber. So wurde Mars 2025 erneut als "kununu Top Company" ausgezeichnet. Das Familienunternehmen verfolgt den Leitsatz 'Die Welt, die wir uns morgen wünschen, beginnt damit, wie wir heute handeln'. Daher investiert Mars in den kommenden Jahren mehrere Milliarden US-Dollar, um innerhalb von einer Generation nachhaltig zu werden, daraus unter anderem 1 Milliarde US-Dollar in eine nachhaltigere Kakaolieferkette sowie 1 Milliarde US-Dollar zur Erreichung der Netto-Null Treibhausgas-Emissionen bis 2050. Lesen Sie hier mehr zu unseren Klimazielen.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.mars.de.Folgen Sie uns auf linkedin.com/company/mars/, facebook.com/MarsKarriere undinstagram.com/mars_karriere/ (https://www.instagram.com/accounts/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fmars_karriere%2F&is_from_rle).Pressekontakt:Mars GmbHPresse und ÖffentlichkeitsarbeitJanina WernerT: +49 89 66 510 206E: presse-confectionery@mars.deOriginal-Content von: Mars Wrigley, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148335/6353155