Leipzig (ots) -In der neuen sechsteiligen ARD-Podcast-Dokumentation "Die Kaulitz-Story" blickt der MDR gemeinsam mit rbb und ARD Kultur auf die außergewöhnliche Geschichte von Bill und Tom Kaulitz und ihrer Band Tokio Hotel. Dabei geht es sowohl um den Aufstieg der Band, als auch um die dunkle Seite des Ruhms: Ausgrenzung, extreme mediale Aufmerksamkeit, Hass, Selbstbehauptung und gesellschaftlichen Wandel. Ab 24. September 2026 startet "Die Kaulitz-Story" exklusiv in ARD Sounds, wöchentlich werden neue Folgen ergänzt.Braucht man Narben und Einsamkeit, um erfolgreich zu sein? Die Serie rekonstruiert den Weg von Bill und Tom Kaulitz von ihrer Kindheit in Loitsche bei Magdeburg bis zum weltweiten Erfolg mit ihrer Band Tokio Hotel. Auf Basis von Archivmaterial aus 25 Jahren spannt die Serie den Bogen von Kindheit und Jugend der Zwillinge zwischen Ausgrenzung und unendlicher Liebe über den Medienhype der Nullerjahre, Erfahrungen mit Stalking und Umzug nach Los Angeles bis hin zu ihrem Comeback als Medienpersönlichkeiten und Unternehmer.Hostin Mirella Precek ist Moderatorin und YouTube Content Creatorin, die Popkultur, Trash-TV und Menschen hinter den Schlagzeilen analysiert. Sie steht für die Verbindung von Unterhaltung und gesellschaftlicher Einordnung. Die Mischung aus Humor und Gesellschaftskritik begeistert auf ihren Kanälen mehr als 1,5 Millionen Followerinnen und Follower. In der Podcast-Dokumentation führt Mirella Precek durch die Geschichte von Bill und Tom Kaulitz und die gesellschaftlichen Debatten, die deren Werdegang bis heute prägen.Durch zahlreiche Gespräche mit Wegbegleitenden, Expertinnen und Experten entsteht ein vielschichtiges Bild der beiden Brüder und ihres popkulturellen Einflusses. Zu den Gesprächspartnern gehören unter anderem Markus Kavka, Gülcan Kamps, Alex Gernandt, Kool Savas, Lucy (No Angels), LaFee, Silbermond, Matze Hielscher sowie weitere Stimmen aus Medien, Popkultur, Mode und Gesellschaft wie Sascha Wernicke (BRAVO) und Peter Hoffmann, der Entdecker von Tokio Hotel. Ebenfalls sind Malou Lovis, Galerie Arschgeweih, der Tokio Hotel Fanclub sowie Dennis & Benni Wolter dabei. Aus Fashion und Lifestyle kommen Rankin (Fotograf, GNTM), Kerstin Weng (Chefredakteurin Vogue Deutschland) und Jannik Kontalis (Reality-Star) zu Wort.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6353182