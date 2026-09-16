Weiterentwicklung von Titanherstellung über Chargenproduktion hinaus: GenX hat die kontinuierliche HAMR-Verarbeitung validiert und geht damit über das in der herkömmlichen Kroll-Titanproduktion angewandte Chargenmodell hinaus. Bedeutende betriebliche Vorteile unterstützen das Potenzial für niedrigere Stückkosten, einen höheren Titandurchsatz und einen modularen, kapitaleffizienten Expansionspfad.

Verifizierte Sauerstoffergebnisse: Alle gültigen Produktproben erfüllten den relevanten Sauerstoffrichtwert: ASTM-Klasse 5 für kantiges Pulver und die strengere Spezifikation Klasse 23 für sphärisches Titanpulver

Sechsfaches Durchsatzvolumen: Der Gesamtdurchsatz für den GenX-Ofen belief sich auf das Sechsfache des Volumens des Chargen-HAMR-Systems auf vergleichbarer Laufzeitbasis.

Geringere Energieintensität: Stromverbrauch im Vergleich zur Chargen-HAMR-Verarbeitung um mehr als 75 % reduziert

Wesentlich geringerer gemessener Einsatzstoffverbrauch: Mehr als 45 % weniger Magnesium und mehr als 60 % weniger Wasserstoff pro Kilogramm Titanpulver im Vergleich zu Chargen-HAMR erforderlich

Weiteres Effizienzpotenzial: Betriebsdaten verdeutlichen das Potenzial für eine wesentlich geringere Investitionsintensität (CAPEX-Intensität; installiertes Kapital pro Tonne Kapazität) sowie das Potenzial für deutlich niedrigere Arbeitskosten pro Stück.

Nächste Phase im 4. Quartal 2026: IperionX wird den aktuellen GenX-Ofen weiter optimieren, den kontinuierlichen Ofen in eine vollständige Titanpulver-Produktionslinie integrieren und die technisch-wirtschaftlichen sowie ingenieurtechnischen Arbeiten für die erste GenX-Produktionslinie im industriellen Maßstab vorantreiben.

16. September 2026 / IRW-Press / IperionX Limited (NASDAQ: IPX, ASX: IPX) (IperionX) freut sich bekanntzugeben, dass GenX, seine kontinuierliche HAMR-Titanproduktionsplattform der nächsten Generation, durch die ersten vier Produktionskampagnen erfolgreich validiert wurde, die auf dem GenX-System im kommerziellen Maßstab in der F&E-Einrichtung von IperionX in Virginia durchgeführt wurden.

Die Validierung von GenX eröffnet den Weg zu einer grundlegenden Veränderung der Wirtschaftlichkeit der Titanproduktion. Der Übergang vom in der herkömmlichen Kroll-Titanproduktion angewandten Chargenmodell zur kontinuierlichen Verarbeitung bietet das Potenzial für einen höheren Durchsatz, deutlich niedrigere Stückkosten, eine verbesserte Auslastung der Anlagen und verkürzte Verarbeitungszeiten.

Erfolgreiche Tests belegen Herstellung von Titanpulver mit geringem Sauerstoffgehalt

Das GenX-System verarbeitete über 500 kg Titanpulver in vier separaten kontinuierlichen Durchläufen von insgesamt 41 Stunden Dauer mit einer durchschnittlichen Rate von etwa 12 kg pro Stunde. Das Produkt aus jedem Durchlauf wurde separat gesammelt, wobei Proben von unterschiedlichen Positionen für die Sauerstoffanalyse zufällig ausgewählt wurden.

Messgröße Kantiges Pulver Sphärisches Pulver Ausgangssauerstoffgehalt 0,250 % - 0,323 % 0,215 % Sauerstoffbereich des Produkts 0,104 % - 0,144 % 0,072 % - 0,084 % Durchschnittlicher Sauerstoffgehalt des Produkts 0,126 % 0,078 % Relevante Sauerstoffspezifikation Klasse 5: 0,200 % / Klasse 23: 0,130 % Durchläufe und Gesamtdauer 2 Durchläufe / 18 Stunden 2 Durchläufe / 23 Stunden Analysierte Proben 7 8

Sieben der acht entnommenen Proben von kantigem Pulver erfüllten den Sauerstoffgrenzwert gemäß Klasse 5, der nach ASTM B265 und B348 für Ti-6Al-4V-Platten und -Stangen gilt. Vier der acht Proben erfüllten zudem den strengeren Sauerstoffgrenzwert gemäß Klasse 23. Eine Probe, die während eines unterbrochenen Ofendurchlaufs entnommen wurde, durchlief den HAMR-Zyklus nicht vollständig und wurde aus der Validierungsbewertung ausgeschlossen. IperionX geht davon aus, dass geringfügige Prozessoptimierungen es dem kantigen Pulver ermöglichen werden, den Sauerstoffgrenzwert von Klasse 23 zu erreichen. Alle Proben des sphärischen Titanpulvers erfüllten den Sauerstoffgrenzwert von Klasse 23 und entsprachen somit auch den Sauerstoffspezifikationen von Klasse 5.

Kontinuierliche GenX-Verarbeitung - Potenzial für wesentliche Verschiebung der Titankostenkurve

Das patentierte HAMR-Verfahren ist das wasserstoffgestützte Niedertemperaturverfahren von IperionX für sauerstoffarmes Titanpulver, das zurzeit in Virginia auf Chargenbasis betrieben wird. GenX wendet dieses Verfahren kontinuierlich an und eliminiert so die wiederholten Zeiten für das Aufheizen, Abkühlen, Beladen und Entladen des Ofens, die für Chargenzyklen charakteristisch sind. Gemessene GenX-Daten haben das Potenzial für eine wesentliche Senkung der Kostenbasis für die HAMR-Titanproduktion eindeutig belegt.

Betriebliche Messgröße Gemessenes GenX-Ergebnis Vergleichsbasis (Chargen-HAMR)1 Magnesiumverbrauch > 45 % geringer Pro kg Wasserstoffverbrauch > 60 % geringer Pro kg Stromverbrauch > 75 % geringer Pro kg Verarbeitungszeit Sechsfacher Durchsatz Auf vergleichbarer Laufzeitbasis

1. Tatsächliche Betriebsdaten auf Basis der aktuellen Chargen-HAMR-Betriebe

Alle Vergleiche sind gemessene Ergebnisse gegenüber der Chargen-HAMR-Referenz; der Stromverbrauch wurde direkt am GenX-System gemessen. Magnesium stellt den größten Reagenzkostenfaktor von HAMR dar und ein geringerer Verbrauch reduziert auch das Nebenprodukt, das eine nachgelagerte Laugung und Handhabung erfordert, was in weiteren Produktionskampagnen bewertet und quantifiziert werden wird.

Es ist davon auszugehen, dass der kontinuierliche GenX-Betrieb die Auslastung der Anlagen verbessert, zusätzliche Hilfsprozessschritte eliminiert und die Expansion durch replizierte und hochskalierte Produktionslinien unterstützt. Betriebsdaten verdeutlichen das Potenzial für ein wesentlich geringeres installiertes Kapital pro Tonne Jahreskapazität und IperionX schätzt signifikante potenzielle Personalkosteneinsparungen.

Ingenieurtechnische Gestaltung der nächsten Phase

Im vierten Quartal 2026 wird IperionX den GenX-Ofen weiter betreiben und optimieren, den aktuellen Ofen in eine vollständige Pulverproduktionslinie integrieren und eine technisch-wirtschaftliche sowie ingenieurtechnische Bewertung für die erste GenX-Produktionslinie im industriellen Maßstab durchführen. GenX bleibt eine Entwicklungsplattform mit hoher Kapazität und niedrigen Kosten, ist jedoch nicht erforderlich, um eine kostengünstige Produktion für den bestehenden Hochlauf der Produktion auf 200 t/a oder die geplanten Expansionen in Virginia zu erreichen. Ähnliche in Betrieb befindliche Ofentypen im industriellen Maßstab erzielen Durchsätze von mehreren Tausend Tonnen pro Jahr und Einheit.

GenX ergänzt zudem die kontinuierliche HSPT-Entwicklung und unterstützt den Weg von der kontinuierlichen Titanpulverherstellung bis hin zu fertigen Titankomponenten. Die am 31. August 2026 im Rahmen des SBIR-Phase-III-Vertrags von IperionX über 99 Millionen USD erteilte U.S. Army Task Order 2 finanziert einen kontinuierlichen HSPT-Entwicklungsofen sowie eine kontinuierliche HSPT- und Dehydrierungskapazität im industriellen Maßstab in Virginia.

Taso Arima, CEO von IperionX, sagte:

"Die Erreichung einer kontinuierlichen Primärtitanproduktion ist seit Langem das übergeordnete Ziel der Titanindustrie. Das GenX-Verfahren von IperionX ist eine kontinuierliche Titanproduktionsplattform, die effizienter zu betreiben und einfacher zu skalieren ist. Diese ersten Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen: Über 500 kg recyceltes Titanpulver wurden in vier separaten Durchläufen verarbeitet, wobei jede Probe ihre relevante Sauerstoffspezifikation erfüllte.

Der im stationären Zustand wesentlich geringere Magnesium-, Wasserstoff- und Stromverbrauch zusammen mit einer Versechsfachung des Verarbeitungsdurchsatzes bieten uns eine starke Grundlage für die industrielle Entwicklung. Unser nächster Schritt ist die ingenieurtechnische und wirtschaftliche Bewertung der ersten GenX-Produktionslinie im industriellen Maßstab. Unser Ziel ist die Schaffung einer skalierbaren Expansionsplattform, die die Produktionskosten senkt und Titan für ein breiteres Anwendungsspektrum zugänglich macht."

Diese Pressemitteilung wurde vom CEO und Managing Director zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weiterführende Informationen und Anfragen wenden Sie sich bitte an:

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+1 980 237 8900

Über IperionX

IperionX ist ein führendes amerikanisches Unternehmen für Titanmetall und kritische Rohstoffe, das mit Hilfe patentierter Metalltechnologien leistungsstarke Titanlegierungen aus Titanmineralien oder Titanschrott unter Einsparung von Energie, Kosten und CO2-Emissionen herstellt.

Unser auf kritische Mineralien fokussiertes Titanprojekt ("Titan Critical Minerals Project") umfasst die größte JORC-konforme Mineralressource aus Titan, Seltenen Erden und Zirkon-Mineralsanden in den gesamten Vereinigten Staaten.

Das von IperionX produzierte Titanmetall und die kritischen Mineralien sind für die modernen US-Branchen wie Raumfahrt, Luftfahrt, Verteidigung, Unterhaltungselektronik, die Wasserstoffwirtschaft, Automobilbau und additive Fertigung unerlässlich.

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