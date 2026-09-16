Köln (ots) -Mitschnitte gemeinsamer Demokratie-Hotline ab sofort online verfügbarDesinformation begegnet Menschen überall: in sozialen Netzwerken, im Gespräch mit der Familie, in politischen Auseinandersetzungen. Sie verwirrt, verunsichert und erschwert es Menschen, politische Inhalte einzuordnen.Im Rahmen der Initiative "Für mehr FAIRständnis" haben Telekommunikationsanbieter congstar und Marcant daher Anfang September eine kostenfreie Demokratie-Hotline ins Leben gerufen. Vom 3. bis einschließlich 6. September konnten Menschen vor dem Hintergrund der Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 5006000 Fragen, Unsicherheiten und Situationen schildern. Die Resonanz war eindeutig: mit über 500 konstruktiven Einsendungen traf die Hotline einen Nerv. Das zeigt deutlich, dass die Herausforderung im Umgang mit Desinformation und manipulativer Meinungsmache gerade im Umfeld von politischen Wahlen groß ist. Während die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt bereits stattgefunden hat, stehen die Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin noch unmittelbar bevor, weshalb auch Desinformationen weiterhin grassieren.Die in der Hotline diskutierten Themen zeigen, dass viele Menschen gerade im Vorfeld von Wahlen Orientierung suchen: im Gespräch mit der Familie, im Freundeskreis, in der Schule oder in sozialen Netzwerken. Deshalb veröffentlichten congstar und Marcant zum gestrigen Tag der Demokratie am 15. September Mitschnitte der persönlichen Rückrufe von Marcant auf Social Media, um auch nach Ablauf der Hotline möglichst viele Menschen mit den Inhalten zu erreichen. Für alle zugänglich, zeigen diese anhand konkreter Beispiele, wie mit Desinformationen umgegangen werden kann und ein konstruktiver Austausch mit Mitmenschen darüber gelingt.Die Themen reichten von menschenfeindlichen Äußerungen im privaten Umfeld, über Gespräche mit Freund*innen, die antidemokratische Medieninhalte verbreiten, bis hin zu Fragen nach einem persönlichen Umgang mit dem aktuellen Rechtsruck. Weitere Einsendungen drehten sich um Filterblasen und politische Gräben in der eigenen Familie. Die Einsendungen zeigten, wie unterschiedlich Desinformation im Alltag auftaucht: in persönlichen Gesprächen, in sozialen Netzwerken und in Beiträgen, die auf den ersten Blick plausibel wirken.Persönlicher Dialog auf Augenhöhe: Marcants Rückrufe im VideoformatDie ausführlichen Gespräche erscheinen auf den YouTube-Kanälen (https://www.youtube.com/watch?v=aBZfJu2cWd8) von congstar und Marcant. Instagram (https://www.instagram.com/congstar_de/) und TikTok (https://www.tiktok.com/@vollmarcant/video/7685845393627811105?_r=1&_t=ZG-99mAaNuTZei) zeigen daraus entwickelte Kurzformate, die einzelne Aussagen, Erklärungen und praktische Hinweise aufgreifen. Die Inhalte der Gespräche erreichen so auch Menschen, die selbst nicht bei der Hotline anrufen konnten. Wer ähnliche Erfahrungen gemacht hat, erkennt sich wieder. Wer unsicher ist, bekommt Orientierung. Und wer wissen möchte, wie sich Haltung im Alltag konkret zeigen kann, erhält Anhaltspunkte für das eigene Handeln."Im Netz begegnen uns täglich Aussagen und Clips, bei denen Menschen nicht mehr wissen, was sie davon halten sollen. Daraus entsteht Verunsicherung, und Verunsicherung ist der beste Nährboden für Falschinformationen. Genau darauf setzen Akteure, die mit gezielten Falschbehauptungen Stimmung gegen demokratische Grundregeln machen. Mit der Hotline nehmen wir Fragen auf, besprechen konkrete Beispiele und zeigen, wie man Informationen selbst einordnet. Es geht nicht darum, jemandem vorzuschreiben, was er denken soll, sondern darum, Werkzeuge für die eigene Einordnung an die Hand zu geben", sagt Marcant.Weitere Aktionen rund um den Tag der DemokratieZur Kampagne gehört außerdem eine Kooperation mit der Süddeutschen Zeitung. Neu- und Bestandskund*innen können noch bis zum 30. September einen kostenlosen Gutschein-Code für ein vierwöchiges SZ Plus Komplett-Abo erhalten - als niedrigschwelliger Zugang zu einer unabhängigen und seriösen Informationsquelle. Das Abo endet nach vier Wochen automatisch, eine Kündigung ist nicht nötig.Alle weiteren Informationen zur Aktion "Verwähl dich nicht" unter: congstar.de/demokratieKontakt für Journalist*innen:congstar GmbHPressestelleBayenwerft 12-14, 50678 KölnE-Mail: medien@congstar.deInternetadresse: www.congstar.deOriginal-Content von: congstar GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67391/6353198