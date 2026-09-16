Hensoldt wird mit einem Aufschlag gegenüber stärker vom Panzergeschäft abhängigen Wettbewerbern wie R3NK:GR gehandelt, da Investoren davon ausgehen, dass das Unternehmen weitgehend unabhängig von der Nachfrage nach gepanzerten Fahrzeugen ist. Da Hensoldt zu dieser These keine Umsatzaufteilung veröffentlicht, haben wir den Auftragseingang der vergangenen Jahre analysiert. Unsere Analyse zeigt, dass der Anteil gepanzerter Fahrzeuge von >12 % im GJ23 auf >32 % im GJ26E gestiegen ist und angesichts eines nicht klassifizierten Restanteils von rund 50 % wahrscheinlich deutlich unterschätzt wird. Da sich die Beschaffung in der Ukraine zunehmend von gepanzerten Fahrzeugen hin zu Drohnen verlagert und Radarsysteme nach ihrer Auslieferung nur begrenzte wiederkehrende Umsätze generieren, erwarten wir nach dem Höchststand zu Beginn der 2030er Jahre einen Umsatzrückgang. In Kombination mit einem geringen Anteil von lediglich 8 % bei Software Defined Defense (SDD) bis 2030 sehen wir dieses Exposure nicht ausreichend im Kurs berücksichtigt. SELL, Kursziel EUR 62,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hensoldt-ag
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