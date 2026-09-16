Nach unserer Erstvorstellung zu Jahresbeginn hat sich die Oneok-Aktie stark entwickelt und notiert aktuell nahe ihrem Jahreshoch gut 20% höher. Zugleich erhält der Energietitel neue operative Impulse. Steigende Erdgasnachfrage, wachsende EBITDA-Erwartungen und die Übernahme von Brazos Midstream könnten das Wachstum des Midstream-Konzerns weiter beschleunigen. Oneok baut Position im Permian Basin aus Oneok verfügt über ein umfangreiches Midstream-Netzwerk ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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