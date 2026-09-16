Die Siemens-Energy-Aktie litt zuletzt deutlich unter der Diskussion über mögliche Risiken der Künstlichen Intelligenz. Auch übergeordnet befindet sich die Aktie in den vergangenen Monaten im Rückwärtsgang. Am Mittwoch notiert sie aktuell bei etwa 136 €. Hier stellt sich die Frage: Ist der jüngste Kursrückgang fundamental gerechtfertigt? Diskussion über KI-Risiken belastet Die aktuelle Diskussion über mögliche Risiken der Künstlichen Intelligenz sorgt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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