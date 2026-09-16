Für Circle war das gescheiterte Clarity-Votum alles andere als eine Randnotiz. Die Aktie verlor nach der Abstimmung mehr als -11%, denn im Gesetz ging es nicht nur um klarere Regeln für den gesamten Krypto-Markt. Auch Stablecoin-Rewards waren Teil der Verhandlungen und damit ein Thema, das ziemlich nah an USDC und dem Wachstum von Circle hängt. Der Clarity Act trifft Circle an mehreren Stellen Am Dienstag bekam der Clarity Act im Senat nicht die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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