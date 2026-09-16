Die Oracle-Aktie kennt dieser Tage nur noch eine Richtung, und zwar nach unten. An jedem der letzten fünf Handelstage ging es mit dem Kurs des Cloud- und Software-Riesen bergab. Der Kursverlust summierte sich in diesen fünf Tagen auf -14%. Warum will denn niemand mehr die Oracle-Aktie haben? Und tut ihr die Börse Unrecht? Ein gewaltiger Schuldenberg Der jüngste Kursrückgang der Oracle-Aktie ist auf ein Bündel von Faktoren zurückzuführen - allen voran ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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