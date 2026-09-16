Ein Pipeline-Angriff in Saudi-Arabien lässt die Ölpreise explodieren - und beschert Raffinerien wie Valero Energy die höchsten Margen seit der Energiekrise 2022. Doch heute Abend um 20 Uhr entscheidet die Fed über die erste Zinserhöhung seit 2023 - und damit auch, ob der Rückenwind für die Aktie anhält Wer unserer Empfehlung von ARIVA.DE aus dem Januar gefolgt ist, sitzt aktuell auf einem Plus von ca. 125 Prozent. Valero Energy, einer der größten US-Raffineriekonzerne, schloss am Dienstag bei 391,61 US-Dollar - ein Tagesgewinn von 2,3 Prozent und nur wenige Dollar unter dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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