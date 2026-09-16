München (ots) -Die Hauptversammlung der deutschen Apothekerinnen und Apotheker hat sich am heutigen Mittwoch beim Deutschen Apothekertag in München zu einer offenen, vielfältigen und demokratischen Gesellschaft bekannt. In einer Resolution, die mit überwältigender Mehrheit angenommen wurde, heißt es: "Apotheken sind Orte der Gesundheitsversorgung für alle Menschen. In öffentlichen Apotheken und Krankenhausapotheken begegnen wir Patientinnen und Patienten in ihrer ganzen persönlichen und gesellschaftlichen Vielfalt mit Respekt, Offenheit und fachlicher Verantwortung. Vielfalt prägt den Alltag unseres Berufsstandes, unsere Teams und die Zusammenarbeit mit anderen Gesundheitsberufen. Ein offenes und wertschätzendes Miteinander stärkt die Versorgung und unsere Gesellschaft."Die Hauptversammlung verweist darauf, dass Apothekerinnen und Apotheker als Heilberuflerinnen und Heilberufler eine besondere Verantwortung für die Würde und Gesundheit der Menschen tragen. Und weiter: "Daraus folgt für uns ein klares Bekenntnis zu Menschlichkeit, Toleranz, Freiheit, Gleichberechtigung und zur freiheitlich demokratischen Grundordnung. Gerade in Zeiten gesellschaftlicher Veränderungen und zunehmender Polarisierung wollen Apotheken Orte des Vertrauens, der Begegnung und des respektvollen Miteinanders sein." Eine verlässliche Gesundheitsversorgung brauche Vertrauen, heißt es weiter: "Der Deutsche Apothekertag bekennt sich zu einer offenen, vielfältigen und demokratischen Gesellschaft und zu einer pharmazeutischen Versorgung, die jedem Menschen mit gleicher Achtung begegnet. Menschlichkeit kennt keine Ausgrenzung. Vielfalt ist unsere Stärke. Demokratie ist unsere gemeinsame Verantwortung."Weitere Informationen unter www.abda.dePressekontakt:Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004 132, presse@abda.deChristian Splett, Stv. Pressesprecher, 030 40004 137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7002/6353208