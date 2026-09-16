Stuttgart (ots) -"Musik bleibt!" - unter diesem Motto präsentiert das SWR Symphonieorchester unter der Leitung seines Chefdirigenten François-Xavier Roth am 22. und 24. September in Stuttgart und Merzhausen zwei Konzerte, die sich an Menschen mit Demenz und deren Angehörige richten.Neben musikalischer Exzellenz hat sich das SWR Symphonieorchester auch Teilhabe als zentrale Aufgabe ins Stammbuch geschrieben. Mit seinem Musikvermittlungsprogramm wendet sich das Orchester ganz bewusst an alle Menschen im Sendegebiet des SWR - unabhängig von Herkunft, Alter, kultureller Prägung oder Geschlecht. Dabei sind die unterschiedlichen Konzertformate immer passgenau auf die jeweiligen Zielgruppen zugeschnitten: von Kindern in Kitas über Schülerinnen und Schüler aller Schulformen bis hin zu Seniorinnen und Senioren, von Klassikeinsteigerinnen und -einsteigern und Neugierigen bis hin zu erfahrenen Kennerinnen und Kennern sowie Menschen mit besonderen Bedürfnissen.Ein Konzert zum Zuhören, Mitsingen, Entdecken und ErinnernMit dem Konzertformat "Musik bleibt!" lädt das SWR Symphonieorchester nun erstmals Menschen mit Demenz und deren Angehörige zu Konzerten in Stuttgart und Merzhausen ein. Mit Ausschnitten aus Jean-Philippe Rameaus Oper "Les Indes galantes" nimmt das SWR Symphonieorchester unter der Leitung seines Chefdirigenten François-Xavier Roth das Publikum mit auf eine Reise in ferne Kulturen - zum Zuhören, Entdecken und Erinnern. Ergänzt wird das moderierte Konzert durch gemeinsames Singen bekannter Volkslieder."Diese Konzerte machen den Kern unseres Auftrags sichtbar"François-Xavier Roth, Chefdirigent und Künstlerischer Leiter des SWR Symphonieorchesters: "Diese Konzerte sind für unser Orchester von großer Bedeutung, weil sie den Kern unseres Auftrags als öffentlich-rechtliches Rundfunkorchester sichtbar machen: Musik gehört allen Menschen - auch und gerade denen, die mit Demenz leben. Mit 'Musik bleibt!' möchten wir Menschen Momente der Ruhe wie auch Augenblicke der Lebensfreude schenken. Wir hoffen, dass unser Publikum spürt: Dieses Konzert ist ganz für sie da - und sie sind ein wichtiger Teil unseres musikalischen Lebens."Die Veranstaltungsorte sind barrierefrei zugänglich, Rollstuhlplätze sind ausreichend vorhanden.Dienstag, 22. September 2026, 10.30 UhrMerzhausen, ForumDonnerstag, 24. September 2026, 10.30 UhrStuttgart, HospitalhofJean-Philippe RameauSuite aus der Oper "Les Indes galantes"SWR SymphonieorchesterFrançois-Xavier Roth, DirigentCarolina Nees, ModerationKonzertkarten22. September: Anmeldung unter musikvermittlung@SWR.de (Eintritt frei)24. September: SWR Ticketservice (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclick.swr.de%2Fred.php%3Fr%3D2746103704297507%26lid%3D4030407%26ln%3D35&data=05%7C02%7Cmatthias.claudi%40swr.de%7C785a95dea2f6446bb0db08df0ff753a3%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C639247227385390662%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C80000%7C%7C%7C&sdata=3kQ51OLZwneWxdu%2B22grtwn422Zuvp%2FC3wCR5Q0TtzQ%3D&reserved=0), 07221 300 100 (7 EUR)Weitere Informationen unter SWR.de/kommunikation (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/index.html)Pressekontakt: Matthias Claudi, Tel. 0711 929 12219, matthias.claudi@SWR.deBildkommunikation: Tel. 07221 929 26868, foto@SWR.de, ARD-foto.de (https://ard-foto.de/)Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6353221