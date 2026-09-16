© Foto: OpenAISaab modernisiert die Flugsicherung an drei bulgarischen Flughäfen und stärkt damit sein ziviles Geschäft. Die Aktie legt am Mittwoch zu.
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Der schwedische Technologiekonzern Saab modernisiert in Zusammenarbeit mit der staatlichen Behörde BULATSA die Flugsicherung an den bulgarischen Flughäfen Sofia, Warna und Burgas. Zum Einsatz kommt die neueste Version der Integrated ATC Suite (I-ATS), die die Überwachung und die Werkzeuge für Fluglotsen optimiert. Durch diesen Auftrag stärkt Saab sein ziviles Geschäft, was am Mittwoch zu einem Anstieg des Aktienkurses führte. Details zum Auftragswert und Lieferzeitraum wurden nicht genannt.
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|Drei Flughäfen setzen auf Saab: Neuer Markt für Rüstungsfirma: Bulgarien setzt in Flughäfen auf neue Technik
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