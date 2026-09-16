Das Analysehaus bulwiengesa hat gemeinsam mit ADVANT Beiten erneut die Renditepotenziale auf dem Immobilienmarkt über mehrere Asset-Klassen hinweg beleuchtet. Produktionsimmobilien landen auch 2026 in der Rangliste der Rendite vorne. Insgesamt bleibt der Immobilienmarkt im Anpassungsmodus. Zum zwölften Mal hat bulwiengesa mit Unterstützung der internationalen Wirtschaftskanzlei ADVANT Beiten die Renditepotenziale der Asset-Klassen untersucht, die aktuell den deutschen Immobilieninvestmentmarkt dominieren: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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