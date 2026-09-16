Mit Provisit Come In bringt DR-WALTER eine private Krankenvollversicherung für internationale Fachkräfte auf den Markt. Der digital abschließbare Tarif soll die Einreise und den langfristigen Aufenthalt in Deutschland erleichtern. DR-WALTER hat mit Provisit Come In eine neue private Krankenvollversicherung speziell für internationale Fachkräfte gestartet. Der Tarif richtet sich an Arbeitnehmer, Selbstständige, Freelancer, digitale Nomaden sowie deren Familienangehörige und soll Menschen unterstützen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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