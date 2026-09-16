Die US-Notenbank Fed entscheidet am Mittwochabend über den Leitzins - und der Markt rechnet kaum noch mit einer Überraschung. Mit einer Wahrscheinlichkeit von über 94 Prozent wird eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Der DAX zeigt sich weitgehend unbeeindruckt und notiert zur Mittagszeit knapp über der Nulllinie. Entscheidend dürfte sein, welche Signale Fed-Chef Kevin Warsh nach dem Entscheid zum weiteren Zinskurs sendet.Der DAX ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de