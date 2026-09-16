Der Goldpreis steht vor einem wichtigen Belastungstest. Nach der kräftigen Erholung im August ist das Edelmetall zuletzt deutlich zurückgekommen. Nun richtet sich der Blick auf die US-Notenbank und vor allem auf die Signale von Fed-Chef Kevin Warsh.Zinsentscheid als Belastungsprobe An den Märkten gilt eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte inzwischen weitgehend als eingepreist. Entscheidend dürfte deshalb sein, wie Warsh den weiteren Kurs der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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