Berlin (ots) -Ruckelnde Videocalls, Ladezeiten beim Gaming oder Funklöcher in der Küche: Wenn die Technik nicht mehr Schritt hält, stößt die digitale Lebensqualität an ihre Grenzen. Doch während die Anforderungen ans Heimnetzwerk durch Streaming, Gaming und Home Office steigen, bleibt die Hardware vieler Haushalte in der Vergangenheit stehen. Passend zum 40-jährigen Jubiläum von FRITZ! gibt es nun eine einfache Lösung für diesen digitalen Flaschenhals: Mit der Aktion "Alt gegen Neu" (https://fritz.com/pages/fritz-cashback) gibt es bis zum 30. September eine Prämie von 40 Euro beim Wechsel auf eine aktuelle FRITZ!Box.Produktpflege trifft auf PerformanceFRITZ! steht seit vier Jahrzehnten für Langlebigkeit. Dank regelmäßiger Updates des FRITZ!OS sind auch ältere FRTIZ!Box-Produkte lange sicher. Doch Technik hat ihre Grenzen: Neue Funkstandards und höchste Sicherheitsverschlüsselungen, die heute für Smart Home und Echtzeit-Gaming essenziell sind, können von älteren Modellen hardwareseitig nicht mehr vollständig geleistet werden. Um diesen Innovationssprung für die Nutzer so einfach und attraktiv wie möglich zu gestalten, feiert FRITZ! sein 40-jähriges Jubiläum mit einem Cashback-Angebot.Die Jubiläums-Aktion: 40 Euro für das Hardware-UpgradeIm Rahmen der Aktion "Alt gegen Neu" können Kunden ihre alte FRITZ!Box gegen ein aktuelles Modell eintauschen und dabei von einer Cashback-Prämie in Höhe von 40 Euro profitieren. Unter fritz.com können Kunden bereits vorab vergleichen, welchen Performance-Mehrwert der Wechsel - beispielsweise von der bewährten FRITZ!Box 7490 zum Top-Modell FRITZ!Box 7690 - für ihren individuellen Bedarf bietet.Einfacher GerätewechselEin entscheidender Vorteil beim Umstieg auf aktuelle Hardware ist der Wechselassistent der FRITZ!Box: Die Einstellungen für Internet, Telefonie und WLAN werden übernommen, sodass Repeater und Smart-Home-Geräte sich automatisch wieder verbinden.In nur drei Schritten zum neuen Heimnetzerlebnis:Die Teilnahme an der Jubiläumsaktion ist unkompliziert gestaltet:1. Auswählen: Eine neue FRITZ!Box unter fritz.com bestellen und das entsprechende Altgerät auswählen.2. Einsenden: Das alte Gerät für den Wechsel aufs neue Gerät vorbereiten (https://ots.de/nWbT3Z) und mit dem kostenlosen Versandlabel an FRITZ! zurücksenden.3. Profitieren: Nach erfolgreicher Prüfung des Altgerätes wird das Cashback automatisch gutgeschrieben.Die Jubiläumsangebote und die Cashback-Aktion (https://fritz.com/pages/fritz-cashback) sind begrenzt und gelten nur bis zum 30. September.Zur Pressemeldung (http://about.fritz.com/pi-cashback)Pressekontakt:Doris HaarFRITZ! KommunikationTelefon 030 39976-242presse@fritz.comBluesky @fritz.comOriginal-Content von: FRITZ! GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14784/6353224