DJ Heidelberg Materials schließt Zementwerk im nordfranzösischen Ranville
DOW JONES--Heidelberg Materials plant angesichts der schwachen Baunachfrage in Frankreich die Schließung des Zementwerks Ranville in der Normandie. Der Schritt sei Teil der laufenden Umstrukturierungen im europäischen Produktionsnetz, bei der das Klinkerangebot an die veränderte Nachfrage angepasst werde, erklärte der Baustoffkonzern. Betroffen von der geplanten Schließung sind 87 Mitarbeiter.
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September 16, 2026 06:01 ET (10:01 GMT)
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