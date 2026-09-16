Essen (ots) -Als ALDI Nord im Juli ausgewählte Eigenmarken-Klassiker zurück in die Regale brachte, war schnell klar: Die Produkte wecken Erinnerungen. Vor allem der ALDI Nord Eistee im Tetra Pak löste einen regelrechten Hype aus und war innerhalb kurzer Zeit ausverkauft. Die Reaktion der Kundinnen und Kunden: Wann kommt er wieder? Jetzt geht der Kult weiter: Ab dem 28. September startet die zweite Retro-Woche in allen ALDI Nord Filialen - mit deutlich erhöhten Warenmengen und einem Auftakt dort, wo Erinnerungen besonders gut schmecken.ALDI Nord reagiert damit auf die besonders große Nachfrage aus der ersten Aktionswoche. Neben dem RIVER Eistee und KARLSQUELL Edel-Pils feiern RIVER Cola und RIVER IsoLight ihr Comeback - natürlich zum ALDI Preis.Und bevor die Klassiker zurück ins Regal kommen, bringt ALDI Nord sie dorthin, wo viele Erinnerungen von früher entstanden sind: anne Bude.ALDI Takeover: Der Kult kommt "anne Bude"Trinkhallen gehören zum Ruhrgebiet wie Currywurst, Fußball und ALDI Nord. Sie sind Treffpunkt, Versorgungsstation und für viele ein Stück Kindheit und Jugend. Genau deshalb wird am 25. September Gelsenkirchens älteste Trinkhalle, der Kiosk Mummel, für einen Nachmittag zur ALDI Bude.Unter dem Motto "Schmeckt nach früher. Gut wie immer." nimmt ALDI Nord die Besucherinnen und Besucher mit auf eine Zeitreise. Im Mittelpunkt steht dabei der Klassiker, auf den viele bereits sehnsüchtig gewartet haben: Der RIVER Eistee ist beim exklusiven Pre-Sale bereits vor dem offiziellen Start der Retro-Woche erhältlich. Dazu gibt es zum ALDI Preis gemischte Tüten mit Süßigkeiten der Eigenmarke SWEETLAND. Alle Einnahmen der Aktion werden im Anschluss an eine lokale Organisation gespendet. Für den passenden Soundtrack sorgt Sänger Oli.P: Mit seinen größten Hits bringt er die 90er zurück an die Bude - und ins Ohr. Flugzeuge (und Eistee) im Bauch vorprogrammiert!Wo? Kiosk Mummel, Gartmannshof 19a, 45891 GelsenkirchenWann? 25. September 2026, 15:00 bis 19:00 UhrVier Klassiker feiern ihr ComebackMit der zweiten Retro-Woche bringt ALDI Nord vier Eigenmarken-Klassiker aus verschiedenen Jahrzehnten zurück in die Regale:- ALDI Nord Eistee Pfirsich und Zitrone: Der Eistee im 1,5-Liter-Tetra-Pak bringt den Look der 1990er-Jahre zurück ins Regal. Die Sorten Pfirsich und Zitrone verbinden den vertrauten Geschmack mit originalgetreuem Retro-Design (0,89 Euro je 1,5-Liter-Packung).- KARLSQUELL Edel-Pils: Das Pils mit Kultfaktor kehrt erneut im adaptierten Retro-Design zurück. Anfang der 1980er-Jahre wurde KARLSQUELL sogar im Song einer Hamburger Punkband besungen (0,35 Euro je 0,33-Liter-Dose, zzgl. Pfand).- RIVER Cola: Die Eigenmarken-Cola erscheint im 90er-Retro-Design und mit der Rezeptur aus den 2010er-Jahren (0,35 Euro je 0,33-Liter-Dose, zzgl. Pfand).- RIVER IsoLight: Das isotonische Erfrischungsgetränk kehrt im Look früherer RIVER IsoLight Produkte aus den späten 90ern zurück (0,35 Euro je 0,33-Liter-Dose, zzgl. Pfand).Die vier Retro-Getränke sind ab 28. September 2026 in allen rund 2.200 ALDI Nord Filialen in Deutschland erhältlich - solange der Vorrat reicht.Alle Informationen zur Retro-Woche und weitere Angebote der Woche gibt es unter aldi-nord.de.Pressekontakt:Nadine Aniol: presse@aldi-nord.deOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI Nord, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112106/6353241