München (ots) -Clubs stehen für Feiern und Ausgehen, sind gesellschaftliche Treffpunkte für alle und bieten jungen Nachwuchstalenten Chancen für erste Auftritte. Mit der bundesweiten Mitmachaktion "MEHR ALS FEIERN - Deine Liebeserklärung an den Club" lädt ARD Kultur Menschen dazu ein, genau diese Geschichten zu erzählen und ihrem Lieblingsclub ein öffentliches Kompliment zu machen. Die Aktion ist Teil des ARD-Themenschwerpunkts "Welcome to the Club" (https://www.ard.de/ardkultur/musik/elektronische-musik/club-kultur-welcome-to-the-club-100.html).Bettina Kasten, Programmgeschäftsführerin von ARD Kultur: "Clubkultur ist ein wichtiger Teil unserer Kulturlandschaft. Clubs bieten Freiräume für künstlerische Entwicklung, bringen Menschen zusammen und tragen zu einer offenen und vielfältigen Gesellschaft bei. Mit,MEHR ALS FEIERN' möchten wir die Aufmerksamkeit auf diese Orte lenken und aufzeigen, welche Relevanz sie für Kultur, Gemeinschaft und Demokratie haben."Vielfalt der Clublandschaft in Deutschland sichtbar machenMit "MEHR ALS FEIERN" möchte ARD Kultur sichtbar machen, welche Bedeutung Clubs für Menschen und Gesellschaft haben. Ob eine Anekdote, ein Dankeschön oder eine ganz persönliche Erinnerung: Menschen in ganz Deutschland sind eingeladen, ihre Clubgeschichte einzureichen.Gesucht werden Geschichten über besondere Orte, unvergessliche Nächte, prägende Begegnungen oder die Menschen, die einen Club zu einem Zuhause gemacht haben. Die Beiträge werden über ardkultur.de (https://1.ard.de/mehralsfeiern)gesammelt und ausgewählte Einsendungen dort veröffentlicht. So entsteht eine vielstimmige Sammlung von Erinnerungen, Erlebnissen und Perspektiven auf die Clubkultur in Deutschland.ESKEi83 unterstützt die InitiativeBegleitet wird die Aktion von DJ und Produzent ESKEi83, der als Botschafter den öffentlichen Aufruf startet und zum Mitmachen einlädt. Der aus Dresden stammende DJ ist international gefragt und legt bei großen Festivals wie Tomorrowland, Rampage, Parookaville und Electric Love auf, kehrt aber auch immer wieder zu seinen Wurzeln zurück. Seit einiger Zeit tourt ESKEi83 bewusst durch kleinere Clubs, in denen er seine Karriere gestartet hat.ESKEi83: "Wenn ich an die wichtigsten Momente meiner Karriere denke, dann beginnen viele davon in einem Club. Aber Clubs haben mir noch viel mehr gegeben als eine Bühne: Freundschaften, Inspiration und das Gefühl, Teil von etwas zu sein. Deshalb habe ich auch keine Sekunde gezögert, als ARD Kultur mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, MEHR ALS FEIERN zu unterstützen."Unterstützt wird die Aktion MEHR ALS FEIERN von der Initiative Musik, der zentralen Fördereinrichtung des Bundes für Popularmusik und Jazz. Geschäftsführerin Katja Lucker: "Clubs sind Orte, an denen Kultur lebendig wird, Musiker:innen, Bands und DJs ihre ersten Schritte machen und Menschen Gemeinschaft erleben. Gerade weil sie vor großen Herausforderungen stehen, ist es wichtig, ihre Relevanz sichtbar zu machen und für ihre Zukunft einzustehen. Dazu lädt,MEHR ALS FEIERN' ein."Der offizielle Startschuss für "MEHR ALS FEIERN. Deine Liebeserklärung an den Club" fällt am 18. September 2026 im Rahmen des Reeperbahn Festivals in Hamburg. Vor Ort sammelt ARD Kultur erste Liebeserklärungen an Clubs und lädt Besucherinnen und Besucher ein, ihre Geschichten direkt zu teilen.Pressekontakt:ARD Kultur, Presse und Marketing, Julia Holzberg,E-Mail: julia.holzberg@ardkultur.de, Telefon: 03643/ 52970 9933Barbarella Entertainment, Christian Esser,E-Mail: christian.esser@barbarella.de, Telefon: 0221/9 51 59 00Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/6353235