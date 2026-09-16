Europäische Aktien verlieren gegenüber der Wall Street wieder an Boden. Der Stoxx 600 bleibt hinter dem S&P 500 zurück. Steigende Energiepreise, höhere Zinsen und schwächere Gewinnaussichten belasten den europäischen Aktienmarkt, während sein Bewertungsvorteil schmilzt. Eine aktuelle Fondsmanagerumfrage der Bank of America zeigt, dass internationale Anleger ihre Europa-Positionen deutlich reduziert haben und weiterhin US-Titel bevorzugen. Entscheidend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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