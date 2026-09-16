Köln (ots) -Christian Rach hat wieder eine Mission: Ab Frühjahr 2027 ist der Spitzengastronom als "Der Restauranttester" zurück bei RTL. Nicht aus Nostalgie. Er will dort mit anpacken, wo Gastronomen um die Zukunft ihrer Restaurants kämpfen.Mit "Rach, der Restauranttester" schrieb Christian Rach Anfang der 2000er bei RTL Fernsehgeschichte. Das Format begeisterte über Jahre ein Millionenpublikum und wurde unter anderem mit der Goldenen Kamera, dem Deutschen Fernsehpreis und dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet. Mit seinem klaren Blick, seiner direkten Art und seiner gastronomischen Expertise prägte er ein ganzes TV-Genre. Jetzt richtet Christian Rach den Blick nach vorn.Christian Rach: "Ich sehe jeden Tag, wie sehr die Gastronomie unter Druck steht. Viele Restaurants sind fest in ihrer Nachbarschaft oder Region verankert. Wenn sie verschwinden, verlieren wir mehr als einen Ort zum Essen. Genau da will ich ansetzen: zuhören, ehrlich analysieren und gemeinsam eine Perspektive entwickeln."Inga Leschek, Geschäftsführerin Inhalte RTL Deutschland (CCO): "Es gibt viele Restauranttester - aber nur einen Christian Rach. Er hat das Genre geprägt wie kein Zweiter und kommt genau zum richtigen Zeitpunkt zurück. Denn wenn es irgendwo katastrophal läuft, schaut Christian nicht weg: Er hört zu, packt an und sagt auch mal Dinge, die niemand hören will. Genau dafür lieben wir ihn. Lieber Christian, großartig, dass du wieder am Start bist!"Ab September starten die Dreharbeiten. Produziert wird "Rach, der Restauranttester" von Filmpool Entertainment im Auftrag von RTL.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Yvonne Wagner | Stv. Sprecherin Kommunikation Unterhaltung RTL / Senior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221-456-74225 | yvonne.wagner@rtl.deMarian Kern | Manager Kommunikation/PR Information & Sport | T: +49 221 456-74106 | Marian.Kern@rtl.deJasmin Menzer | Leiterin Bildredaktion | T: +49 221-456-74281 | jasmin.menzer@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/6353250