Hamburg (ots) -Zwei US-Legenden setzen ihre Kooperation fort - in Form eines markanten und auf Hochglanz polierten Chronographen. Die 1875 in New York gegründete Uhrenmarke Bulova und die legendäre Automarke Shelby ließen sich dieses Mal von der Neuauflage eines Rennwagens inspirieren - dem "50th Anniversary Aluminum Edition Daytona Coupe". Einem streng limitierten und auf Hochglanz polierten Aluminium-Coupé, mit dessen Vorgänger Shelby 1965 als erster US-Autobauer die FIA-Sportwagen-Weltmeisterschaft gewann. Diese Geschichte und das Design spiegeln sich buchstäblich im neuesten Bulova Shelby Racer Chronograph wider. Vom spiegelnden Zifferblatt bis hin zum hochglanzpolierten Edelstahlgehäuse.Der weltweit auf 9.999 Exemplare limitierte Chronograph kommt in einer Sammelbox mit einem zusätzlichen braunen Lederband und einem versilberten 1:24-Modell des Coupés. Das Set ist ab September 2026 bei ausgewählten Bulova-Händlern und auf de.bulova.com erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.295 Euro.Den neuesten Bulova Shelby Racer Chronograph treibt ein hauseigenes, hochpräzises und hochfrequentes Werk an (Kaliber NP20), das mit 262 kHz schlägt und somit eine fließende Bewegung der beiden Sekundenzeiger (Uhrzeit/Stoppuhr) ermöglicht. Die Frequenz ist dabei achtmal höher als die eines Standard-Quarzwerks und führt zu einer hohen Ganggenauigkeit mit nur wenigen Sekunden Abweichung im Jahr.Das hochglanzpolierte Gehäuse der Limited Edition hat einen Durchmesser von 40,5 Millimeter, es verfügt zudem über eine Tachymeter-Lünette und Saphirglas. Den Glaseinsatz auf dem Gehäuseboden zieren die Logos von Bulova und des Daytona Coupés. Das in zwei unterschiedlichen Finishes gehaltene Edelstahlband greift den typischen Racing-Look mit doppelten Rennstreifen auf.Das ebenfalls hochglanzpolierte Chronographen-Zifferblatt orientiert sich mit seinen Totalisatoren (Hilfszifferblättern) am Design der Bordinstrumente des Rennklassikers. Der Totalisator auf der 6-Uhr-Position trägt zudem das berühmte Cobra-Logo von Shelby.Das limitierte Modell kommt in einer exklusiven Sammler-Box mit einem versilberten Shelby Daytona Coupé im Maßstab 1:24 und einem zusätzlichen gepolsterten braunen Lederarmband. Damit ist diese neue Bulova-Herrenuhr das perfekte Accessoire für jeden eingefleischten Automobil-Fan.In der Übersicht:BULOVA SHELBY Racer Chronograph - 50th Anniversary Aluminum Edition Daytona CoupeModell: 96K118Zifferblattfarbe: Silberfarben (hochglanzpoliert)Erhältlich: September 2026Limitierung: Weltweit 9.999 ExemplarePreis (UVP): 1.295 Euro (inkl. Sammlerbox, braunem gepolstertem Lederband und 1:24 SHELBY-Modell)Gehäuse/Band: Edelstahl/Edelstahl + braunes gepolstertes LederbandGlas: SaphirglasMaße: Durchmesser: 40,5 mm / Höhe: 14,2 mmSpezifikationen: Kaliber NP20, Hochleistungs-Quarzwerk mit 262 kHz Frequenz, Chronograph (Stoppuhr), 10 bar wasserdicht, Gewicht 184,4 gÜber BULOVA:Seit seiner Gründung im Jahr 1875 steht BULOVA für Qualität, Präzision und Innovation in der Welt der Zeitmessung. Mit einem reichen Erbe aus 150 Jahren - von den Anfängen in Lower Manhattan bis hin zum Kultstatus in New York und darüber hinaus. Mit der Verpflichtung zu außergewöhnlicher Handwerkskunst kreiert BULOVA weiterhin Uhren, die klassische Eleganz mit modernster Technologie verbinden. Von der legendären Archive-Serie über die gefeierte CURV-Serie bis hin zum firmeneigenen Precisionist-Uhrwerk bleibt BULOVA ein Symbol für Exzellenz in der Uhrmacherkunst. Auch heute noch widmet sich das Unternehmen mutigem Design, bahnbrechenden Innovationen und kulturellem Engagement und ist bereit, zukünftige Generationen mit seiner zeitlosen Handwerkskunst zu inspirieren. BULOVA ist entschlossen, sein Erbe weiterzuführen und durch kontinuierliche Verbesserungen in Technologie und Technik neue Höhen der Exzellenz zu erreichen.Pressekontakt:Citizen Watch Europe GmbHHans-Duncker Str. 821035 Hamburg | GermanyTel: +49 40 734 62E-Mail: pr@citizenwatch.deOriginal-Content von: BULOVA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180825/6353246