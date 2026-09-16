Ein Klimaforscher hat sich den Stromverbrauch von KI-Agenten genauer angeschaut. Er zeigt, wie viel mehr die Agenten im Vergleich zu herkömmlichen Chatbots pro Prompt verbrauchen und welche Auswirkungen das hat. Seitdem immer mehr Rechenzentren für KI gebaut werden, gibt es vermehrt Sorgen, dass die Server und Tools zu viel Strom verbrauchen würden. Expert:innen rechnen deshalb häufiger vor, wie viel Energie KI eigentlich benötigt, und die Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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