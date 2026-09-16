© Foto: Symbolbild mithilfe von KI generiert

Es geht Schlag auf Schlag bei Aixtron. Erst die Euphorie, jetzt der Kater. Die Warnungen aus der KI-Szene haben ein ganzes Kartenhaus ins Wanken gebracht, und der TecDAX-Wert steht mittendrin. Zweistellige Tagesverluste waren die Folge und der Kurs liegt mittlerweile weit unter dem Jahreshoch, und die Frage, die gerade jeder stellt ist die, ob die 30-Euro-Marke noch zu halten ist, oder es bald sogar Richtung 20 bis 25 Euro geht? Wer jetzt investiert ist, sollte genau hinschauen.

Wenn die KI-Pioniere selbst kalte Füße bekommen

Manchmal reichen ein paar Tage oder ein Wochenende, um monatelange Kursgewinne zu pulverisieren. Genau das ist bei Aixtron so passiert. Der Grund dafür kam nicht aus der eigenen Bilanz, sondern von ganz oben in der KI-Branche. Anthropic-Chef Dario Amodei warnte vor sogenannten KI-Schwarmsystemen, die schon bald außer Kontrolle geraten könnten. Er forderte, das Entwicklungstempo spürbar zu drosseln. Unterstützung bekam er ausgerechnet von seinem größten Konkurrenten Sam Altman, der zudem den geplanten Börsengang von OpenAI für 2026 kassierte. Auch Elon Musk stellte sich hinter die Warnung. Für die Börse war das ein Schlag in die Magengrube. Wenn die Köpfe der Branche selbst so verhalten reden und damit bremsen, fürchten Anleger sofort, dass auch die milliardenschweren Investitionen in Rechenzentren und Chip-Infrastruktur ins Stocken geraten. Und genau davon lebt Aixtron. Das Unternehmen baut Anlagen, die für die Chipproduktion und für photonische Komponenten gebraucht werden, ein Bereich, der zuletzt fast zwei Drittel der Aufträge ausmachte. Kein Wunder also, dass die Aktie besonders hart getroffen wurde und zeitweise über 10 Prozent verlor. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt inzwischen fast die Hälfte.

Charttechnik

Auch charttechnisch sieht es gerade nicht so rosig aus. Aixtron ist unter den wichtigen 200er SMA gerutscht, die bei 35,97 Euro verläuft. Das ist ein klares Warnsignal. Der Kurs kratzte zuletzt an der 33-Euro-Marke, einem Mehrmonatstief. Hält diese Unterstützung nicht, könnte es weiter runtergehen, bis in Richtung 30 Euro und sogar auch noch darunter. Manche Marktbeobachter halten sogar bei weiterem negativen Momentum einen Rutsch bis 20 bis 25 Euro für denkbar, sollte sich die Verunsicherung in der Branche verfestigen. Der RSI notiert derzeit bei rund 32 und signalisiert damit beinahe eine überverkaufte Situation. Das könnte kurzfristig für eine kleine Erholung sorgen, vielleicht bis in den Bereich von 36 Euro. Doch Vorsicht ist dann dennoch geboten, denn ein technischer Rebound ist noch keine Trendwende. Es kann genauso gut sein, dass der Kurs nach einem kurzen Zwischenhoch gleich wieder nach unten dreht. Die Nervosität am Markt bleibt hoch, und Aixtron gehört momentan zu den Werten, die besonders empfindlich auf jede neue Schlagzeile, vor allem aber auch die negativen, reagieren.

Was tun?

Ein klares Bild ergibt sich hier noch nicht. Operativ lieferte Aixtron zuletzt durchwachsene Zahlen, im ersten Quartal 2026 standen 112,5 Millionen Euro Umsatz einem mageren EBIT von 3,6 Millionen Euro gegenüber. Der Auftragseingang war zuvor zwar stark gestiegen, doch 2026 gilt weiterhin als Übergangsjahr mit sinkendem Umsatz und schrumpfender Marge. Erst 2027 erwarten Analysten wieder spürbares Wachstum. Fundamental sehen einige Analysten die Aktie trotz allem als unterbewertet an, mit Kurszielen zwischen 39 und 73 Euro. Charttechnisch dagegen mahnt der Bruch des 200er SMA zur Vorsicht, auch wenn der RSI eine mögliche Verschnaufpause andeutet. Und die Nachrichtenlage bleibt unsicher, solange die Debatte um das KI-Tempo nicht abklingt. Investoren in Aixtron sollten überlegen, dass sie enge Stopps setzen und die 30-Euro-Marke im Auge behalten. Es dürfte derzeit die vernünftigere Wahl sein, auf eine Bodenbildung zu warten, als einen überstürzten Einstieg zu riskieren.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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