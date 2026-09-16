Brüssel (www.anleihencheck.de) - Die Kreditmärkte haben sich im Sommer bemerkenswert gelassen gezeigt, so Charudatta Shende, Head of Client Portfolio Management Fixed Income und Fixed Income Strategist bei Candriam.Investment-Grade-Spreads in Euro hätten sich in einem engen Korridor von 74 bis 78 Basispunkten bewegt, High-Yield-Spreads zwischen 250 und 270 Basispunkten - trotz erneuter Spannungen rund um die Straße von Hormus, Ölpreisschwankungen und anhaltendem Krieg in der Ukraine. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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