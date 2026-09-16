Zürich (www.anleihencheck.de) - Zinserhöhungen hatten in der Vergangenheit am Tag ihrer Verkündung kaum Auswirkungen auf die Märkte, so Afonso Borges, Fixed Income Research bei Julius Bär.Meist seien sie bereits vollständig eingepreist gewesen. Im Vorfeld der morgigen FED-Sitzung sollten sich Anleger auf die geldpolitischen Leitlinien konzentrieren, insbesondere auf das Verhältnis zwischen den Zinsprognosen und den Inflationserwartungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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