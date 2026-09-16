DJ AUKTION/Gute Nachfrage bei Aufstockung deutscher Langläufer
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch lang laufende Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 22. Juli bzw. 18. August:
=== Emission 3,40-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. Mai 2047 Volumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 2,110 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 864 Mio EUR Zeichnungsquote 2,4 (2,3) Durchschnittsrendite 3,88% (3,60%) Wertstellung 18. September 2026 Emission 2,90-prozentige Anleihe mit Laufzeit 15. August 2056 Volumen 1,5 Mrd EUR Bietungsvolumen 3,049 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 1,257 Mrd EUR Zeichnungsquote 2,4 (2,9) Durchschnittsrendite 3,90% (3,64%) Wertstellung 18. September 2026 ===
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September 16, 2026 06:19 ET (10:19 GMT)
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