Tjianjin (ots) -Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat das erste Flugzeug aus seiner neuen Endmontagelinie in der nordchinesischen Hafenstadt Tianjin ausgeliefert. Es ist die zweite Endmontagelinie des Konzerns für Maschinen der A320-Familie in China und zugleich in Asien.Die Auslieferung sei ein wichtiger Meilenstein beim Ausbau der industriellen Präsenz von Airbus in China und innerhalb seines globalen Produktionsnetzwerks, teilte das Unternehmen mit.Das Flugzeug vom Typ A320neo ging an China Eastern Airlines. Die Fluggesellschaft, die derzeit die größte Airbus-Flotte auf dem chinesischen Festland betreibt, hatte bereits im Jahr 1985 einen A310, das erste Airbus-Flugzeug in China, in Empfang genommen."Die Auslieferung unterstreicht das langfristige Engagement von Airbus gegenüber unseren chinesischen Partnern und unser Vertrauen in das anhaltende Wachstum des chinesischen Zivilluftfahrtmarktes", sagte Philippe Mhun, Executive Vice President Programmes and Services im Geschäftsbereich Verkehrsflugzeuge bei Airbus.He Xiaoqun, Vice President von China Eastern Airlines, sagte, die beiden Unternehmen würden seit mehr als vier Jahrzehnten zusammenarbeiten, wobei sich ihre Zusammenarbeit vom Flugzeugerwerb auf Bereiche wie Betriebsunterstützung, Wartungstechnik und technische Dienstleistungen ausgeweitet habe.Mhun fügte hinzu, dass die zweite Endmontagelinie in China, die im vergangenen Oktober in Betrieb genommen wurde, ein entscheidender Faktor für den weltweiten Produktionsausbau der A320-Familie auf eine Produktionsrate von 75 Flugzeugen pro Monat sei und die notwendige Flexibilität und Kapazität biete, um der starken Marktnachfrage gerecht zu werden.Seit der Einweihung der ersten Endmontagelinie in Tianjin im Jahr 2008 - der ersten Montagelinie für Verkehrsflugzeuge von Airbus außerhalb Europas - wurden in diesem Werk mehr als 800 Flugzeuge der A320-Familie montiert und ausgeliefert. Chinesische Fluggesellschaften betreiben mittlerweile über 2.300 Airbus-Flugzeuge, von denen etwa ein Drittel in Tianjin montiert und ausgeliefert wurde.China, das Land mit der größten Zahl an Flugreisenden, ist für Airbus der größte Einzelmarkt für zivile Flugzeuge. Airbus teilte mit, dass sein Flottenanteil in China von rund 20 Prozent im Jahr 2008 auf heute über 50 Prozent gestiegen sei.Der jüngsten globalen Marktprognose von Airbus zufolge wird Chinas Nachfrage nach neuen Passagierflugzeugen in den nächsten zwei Jahrzehnten voraussichtlich 8.830 Stück erreichen, was mehr als 20 Prozent der geschätzten weltweiten Gesamtzahl von 42.060 Stück entspricht."Mit Blick auf die Zukunft werden wir unsere industrielle Präsenz in China weiter ausbauen und damit unser unerschütterliches Vertrauen sowie unsere tief verwurzelte Zusammenarbeit mit unseren chinesischen Partnern unterstreichen", sagte Erik Buschmann, Chief Operating Officer von Airbus China.Die erste Auslieferung aus der neuen Montagelinie sei ein "eindrucksvoller Beweis für die langfristige Partnerschaft, die gemeinsamen Errungenschaften und den gemeinsamen Erfolg zwischen China und Europa", fügte Buschmann hinzu.Pressekontakt:Deutsch-Chinesischer PresseclubE-Mail: info@dcp.berlinTel.: +49 (0)2228 931-0Original-Content von: Xinhua-News, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/5703/6353258