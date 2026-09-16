

EQS-Media / 16.09.2026 / 12:51 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG Rückblick auf den ersten Capital Markets Day von REPLOID Präsentation zu Biologie, Technologien, Produkten und Finanzen

Wiener Börse gibt Überblick über Marktsegmente

Ambitionen des Managements: €-1-Mrd. Börsenbewertung bis spätestens 2030 Wels, 16. September 2026 - Der gestrige Capital Markets Day der REPLOID Group AG ("REPLOID") im Headquarter in Wels war der erste in der Geschichte des Unternehmens. Er verband Fachvorträge mit Frage-und-Antwort-Sessions und gab zudem Raum für den individuellen Austausch zwischen Unternehmensvertretern und Gästen. Moritz Gold, Director of R&D und IP bei REPLOID, beleuchtete eingangs aus verschiedenen Blickrichtungen die globale Relevanz, Lebensmittelabfälle sinnvoll zu nutzen. Die REPLOID-Gruppe bietet eine entsprechende Lösung an, die auf den Larven der Schwarzen Soldatenfliege beruht. Moritz Gold erläuterte, wieso genau dieses Tier hervorragend für die industrielle Verwertung von organischen Reststoffen geeignet ist. Danach erklärte er die Funktionsweise der ReFarmUnits sowie ihre Input- und Output-Ströme. Philip Pauer, CEO und Gründer von REPLOID, präsentierte die B2C-Strategie der Gruppe. Mit Premium-Bio-Edelpilzen von Vitus sowie hochwertiger Heimtiernahrung der Marke Schnauze & Co und innovativer Heimtierernährung von HEROSAN Petcare ist REPLOID bereits heute im Einzel- und Fachhandel vertreten. Die Gruppe wird das Portfolio ausbauen und die vertikale Integration bis ins Regal vorantreiben. Andreas Steinbüchler, Director of Fertilizer bei REPLOID, gab einen Überblick über den generellen Nutzen von organischen Düngemitteln, die Strategie des Tochterunternehmens REPLOID REGREEN im Bereich Dünger sowie die Stärken des Insektenfrass-basierten, organischen REPLOID REGREEN Düngers. Thomas Gattringer, Director of Finance bei REPLOID, stellte die Ergebnisse 2025 vor und erläuterte die Finanzierungsstruktur der Gruppe. Der Vortrag von Martin Wenzl, Head of Listings & Indices bei der Wiener Börse, beleuchtete die verschiedenen Handelssegmente der Wiener Börse, die damit verbundenen Regularien und wie die Wiener Börse ihre Emittenten unterstützt. Abschließend präsentierte Philip Pauer die Kapitalmarktambitionen der Gruppe. Demnach soll die Marktkapitalisierung der REPLOID-Aktie bis spätestens zum Jahr 2030 einen Wert von € 1 Milliarde erreichen. Die zugrundeliegende Wachstumsstrategie basiert auf den drei Säulen Skalieren, Integrieren und Expandieren. Die verschiedenen Präsentationen können der Unternehmenswebsite entnommen werden: https://www.reploid.eu/de/investoren/download-center . Über die REPLOID Group AG REPLOID bietet ein innovatives System zur industriellen Verwertung regionaler organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie. Das Unternehmen errichtet und serviciert für seine Kunden modulare und skalierbare Mastanlagen für Insekten - die REPLOID ReFarmUnits. Dort erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven der Schwarzen Soldatenfliege eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung. Diese wird auf Basis eigener Forschung und Entwicklung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette zusammengestellt. Nach erfolgter Mast nutzen die Kunden entweder die Larven und/oder ihre Nebenprodukte selbst oder REPLOID übernimmt sie zur zentralen Vermarktung oder Weiterverarbeitung. REPLOID verkauft die Mastlarven entweder direkt oder weiterverarbeitet zu Proteinen und Fetten zum Beispiel an Abnehmer aus der Tierfuttermittelindustrie. Aus den Nebenprodukten der Insektenmast (Insektenfrass) stellt das Unternehmen organischen Premiumdünger her. Mit dezentralem Upcycling im industriellen Maßstab bietet REPLOID auch eine ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel werden effizient verwertet, was zentrale Ressourcen nachhaltig schont. Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt mehr als 190 Mitarbeitende. Rückfragehinweis Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63 | presse@reploid.eu



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Emittent/Herausgeber: REPLOID Group AG

Schlagwort(e): Unternehmen



16.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS Group



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