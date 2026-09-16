Berlin (ots) -Drei Marken, zwei Länder, unterschiedliche Zielgruppen und ein gemeinsamer Trend: APOTHEKE ADHOC, PTA IN LOVE und TARA24 haben im August 2026 erneut deutlich an Reichweite gewonnen. Besonders stark entwickelt sich APOTHEKE ADHOC mit 6,7 Millionen Visits im August. Doch auch die PTA IN LOVE-Community und das österreichische Portal TARA24 legen kräftig zu. Die Zahlen zeigen: Die zielgruppenspezifische Medienstrategie von ELPATO funktioniert über unterschiedliche Kanäle und Märkte hinweg.APOTHEKE ADHOC bleibt dabei der Reichweitenanker im ELPATO-Portfolio. Mit 6,7 Millionen Visits im August wächst das unabhängige Nachrichtenportal für den Apotheken- und Pharmamarkt um knapp 30 Prozent gegenüber August 2025. Im Vergleich zum Juli 2026 beträgt das Plus sogar fast 47 Prozent. Nach acht Monaten kommt APOTHEKE ADHOC bereits auf rund 41 Millionen Visits - und rückt damit schon jetzt nah an die knapp 48 Millionen Visits des gesamten Rekordjahres 2025 heran.Auch die Zahl der qualifizierten Nutzer:innen von APOTHEKE ADHOC + wächst weiter auf mehr als 40.900 verifizierte Nutzer:innen (2025: 27.600. Qualitätsjournalismus, aktuelle Einordnungen und vertiefende Analysen sind in einem bewegten Gesundheitsmarkt gefragter denn je.PTA IN LOVE: Community wächst dynamischDass neben aktueller Information auch zielgruppengenaue Ansprache gefragt ist, zeigt die Entwicklung von PTA IN LOVE. Im August erzielte die PTA-Community-Plattform mehr als 350.000 Visits. Gegenüber dem Vorjahresmonat bedeutet das ein Wachstum von mehr als 200 Prozent, auch gegenüber Juli legte die Reichweite nochmals um mehr als 67 Prozent zu. PTA IN LOVE setzt hierbei bewusst auf relevante Themen aus dem Berufsalltag, Community-Content und Formate, die nah an den Interessen von PTA und Apothekenteams entwickelt werden.Wachstum auch in ÖsterreichMit TARA24 setzt sich die Entwicklung auch außerhalb Deutschlands fort. Das österreichische Portal erreichte im August über 16.500 Visits und steigerte seine Nutzung damit gegenüber dem Vorjahresmonat um mehr als 200 Prozent. Auch im Vergleich zum Juli 2026 steht ein Plus von knapp 27 Prozent."Die Zahlen zeigen für uns vor allem eines: Die Branche sucht Orientierung, aber nicht jede Zielgruppe auf dieselbe Art", betont Tom Bellartz, CEO der ELPATO Medien GmbH. "APOTHEKE ADHOC steht für schnellen, unabhängigen Fachjournalismus, PTA IN LOVE für eine starke Community und TARA24 für unsere wachsende Präsenz im österreichischen Markt. Diese eigenständigen Marken wollen wir mit Blick auf unser gesamtes ELPATO-Ökosystem weiter stärken. Entscheidend ist für uns nicht, überall dasselbe Angebot auszuspielen, sondern die jeweiligen Zielgruppen wirklich zu verstehen und mit relevanten Inhalten zu erreichen."Pressekontakt:ELPATO Medien GmbHConstantin Arenspresse@elpato.deFranz-Ehrlich-Straße 1212489 BerlinOriginal-Content von: ELPATO Medien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61390/6353273