Düsseldorf (ots) -Ein Bad, das den eigenen Stil widerspiegelt, den Alltag erleichtert und auch in zehn Jahren noch Freude bereitet - wie findet man das? Am 19. September helfen Badstudios des Fachhandwerks und Ausstellungen des Fachgroßhandels zum bundesweiten Tag des Bades wieder dabei: Unter dem Motto "Mein gutes Bad" können Interessierte Produkte und Materialien im Raum erleben, Ideen konkretisieren und sich von Expert:innen beraten lassen. Als Partner der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft e. V. (VDS) unterstützt GROHE den Aktionstag, dem die Überzeugung zugrunde liegt: Ein gutes Bad beginnt mit den richtigen Fragen.Vom Wunsch zum Wohlfühlbad: Beratung macht den UnterschiedMenschen kommen mit unterschiedlichen Vorstellungen, Prioritäten und räumlichen Voraussetzungen; manche suchen vor allem nach einem Ort der Entspannung, andere wünschen sich praktische Lösungen für den Alltag oder ein Bad, das mit ihnen älter wird. Fachleute unterstützen dabei, diese Wünsche zu sortieren und eine Lösung zu finden, die langfristig zufrieden stellt. Drei zentrale Fragen helfen:1. Wie soll sich das Bad anfühlen und aussehen?Die Badgestaltung soll fast immer auch persönliche Vorlieben ausdrücken. Ob klassisches Chrom, modernes Supersteel, ausdrucksstarke Metalloberflächen wie Cool Sunrise und Warm Sunset in gebürsteter oder polierter Variante oder Mattschwarz - die GROHE Colours Kollektion bietet eine kuratierte Palette zeitloser Farben und Oberflächen, mit denen Badprofis individuelle Designvisionen umsetzen können. Die Armaturenlinie GROHE Essence etwa ist in allen Farben der Kollektion verfügbar und fügt sich harmonisch in moderne wie klassische Badkonzepte ein.2. Wie soll das Bad den Alltag erleichtern?Ein gutes Bad denkt mit: intuitive Bedienung, Komfort und Sicherheit für verschiedene Lebensphasen. GROHE Eurosmart etwa bietet vielseitige Optionen - von herausziehbaren Auslaufvarianten bis hin zur 2-in-1 Hybrid-Armatur mit berührungsfreier und manueller Bedienung. Eine elegante Lösung für die Dusche bieten Unterputzsysteme wie die GROHE Rapido SmartBox. Die Technik verschwindet hinter der Wand und schafft so die Grundlage für ein aufgeräumtes, reduziertes und pflegeleichtes Erscheinungsbild. In Verbindung mit der GROHE SmartControl Duschsteuerung können mit einem einzigen Bedienelement komfortabel bis zu drei Duschfunktionen gesteuert werden. Für Komfort und Hygiene sorgen Dusch-WC-Lösungen wie GROHE Sensia Pro, die sich nahtlos in barrierefreie Badkonzepte integrieren lassen.3. Wie kann das Bad dabei helfen, ohne Einschränkungen beim Komfort Wasser und Energie zu sparen?Ein bewussterer Umgang mit Wasser muss keinen Verzicht bedeuten: Armaturen können mit integrierter Durchflussbegrenzungstechnologie dabei helfen, den Wasserverbrauch zu reduzieren; die OpenCold Technologie von GROHE lässt bei mittlerer Hebelstellung nur kaltes Wasser fließen und vermeidet so unnötiges Erhitzen von Wasser. Auch in der Dusche können Verbraucher:innen ihren Wasser- und Energieverbrauch mit den richtigen Produkten deutlich senken, ohne dass das Duscherlebnis darunter leidet. Ein gut geplantes Bad ist persönlich passend und langfristig ressourcenschonend.Pure Freude an WasserEin gutes Bad ist so individuell wie die Personen, die es nutzen. Mit der GROHE Colours Kollektion, vielfältigen Armaturenlinien und weiteren Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse lässt sich ein Bad schaffen, das den eigenen Charakter widerspiegelt. So entsteht - ganz nach dem Versprechen von GROHE - "Pure Freude an Wasser" im eigenen Bad.Informationen zum Aktionstag und zu teilnehmenden Ausstellungen gibt es unter www.gutesbad.de.MEDIENKONTAKT:Sarah BagherzadeganLeader, Integrated Communications & Reputation Management, LIXIL EuropeE-Mail: media@grohe.comPRESSEKONTAKTmarkenzeichen GmbHE-Mail: grohe@markenzeichen.comOriginal-Content von: GROHE AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15261/6353272