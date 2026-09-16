Köln (ots) -Der Aufsichtsrat der REWE-ZENTRALFINANZ eG hat in seiner heutigen Sitzung entschieden, den Vertrag von Telerik Schischmanow als Finanzvorstand (CFO) der REWE Group vorzeitig zu verlängern. Der neue Vertrag beginnt am 1. Juli 2027 und läuft über weitere fünf Jahre bis zum 30. Juni 2032. Telerik Schischmanow gehört dem Vorstand der REWE Group seit Juli 2022 an.Stefan Lenk, Aufsichtsratsvorsitzender der REWE Group: "Wir freuen uns sehr, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Telerik Schischmanow langfristig fortzusetzen. Mit seiner großen fachlichen Expertise, seiner umfassenden Kenntnis der REWE Group und seinem ausgeprägten strategischen Weitblick hat er in den vergangenen Jahren wesentlich dazu beigetragen, das Unternehmen finanziell stabil und zukunftsfähig aufzustellen. Telerik Schischmanow genießt das volle Vertrauen des Aufsichtsrats. Die vorzeitige Vertragsverlängerung ist deshalb ein klares Zeichen für Kontinuität und Verlässlichkeit im Vorstand der REWE Group."Lionel Souque, Vorstandsvorsitzender (CEO) der REWE Group: "Ich freue mich sehr, dass Telerik Schischmanow seine Arbeit im Vorstandsteam der REWE Group langfristig fortsetzen wird. Telerik beherrscht als CFO nicht nur das Zahlen- und Regelwerk unserer Gruppe hervorragend, sondern agiert zugleich in hohem Maße unternehmerisch. Genau diese Verbindung schätze ich an unserer Zusammenarbeit besonders. Sie ist gerade für ein Unternehmen unserer Größe und Vielfalt von großer Bedeutung. Ich freue mich deshalb sehr darauf, unseren erfolgreichen Kurs gemeinsam mit ihm fortzusetzen."Telerik Schischmanow, CFO der REWE Group: "Ich bedanke mich beim Aufsichtsrat für das große Vertrauen und freue mich sehr über die Möglichkeit, meine Arbeit für die REWE Group langfristig fortzusetzen. Seit meinem Eintritt in den Vorstand im Juli 2022 haben wir die REWE Group gemeinsam durch eine Phase starken Wachstums geführt und 2025 erstmals einen Außenumsatz von mehr als 100 Milliarden Euro erreicht. . Für mich gilt unverändert: Finanzielle Stärke schafft den Spielraum, um in die Zukunft zu investieren und unternehmerische Chancen konsequent zu nutzen. Ich freue mich darauf, diesen Weg gemeinsam mit meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen sowie allen Mitarbeitenden fortzusetzen."Für Presse-Rückfragen:REWE Group-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@rewe-group.comOriginal-Content von: REWE Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52007/6353289