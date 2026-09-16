Das Unterwassergehäuse für Smartphones der sechsten Generation bietet eine verbesserte Touch-Funktion, eine breitere Kompatibilität mit Smartphones sowie ein erweitertes System an Fotozubehör

ZHUHAI, China, Sept. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DIVEVOLK hat heute das SeaTouch 6 Pro vorgestellt, sein patentiertes Unterwasser-Smartphone-Gehäuse mit Voll-Touchscreen. Mit der Schutzklasse IPX8 bis zu einer Tiefe von 60 m ermöglicht es Tauchern, über den integrierten Touchscreen des Smartphones Fotos und Videos aufzunehmen, Objektive zu wechseln, Apps von Drittanbietern auszuführen, Aufnahmen anzusehen, auf das GPS zuzugreifen und sogar Notrufe an die Oberfläche zu tätigen.

Das SeaTouch 6 Pro bietet sechs Verbesserungen: eine Touchscreen-Membran der 6. Generation, einen im Lieferumfang enthaltenen roten Schnorchelfilter, Steckplätze für Trockenmittelpads, erweiterte Smartphone-Kompatibilität, eine neu gestaltete Kuppellinsenstruktur sowie eine verbesserte Unterstützung für die Wischgeste nach oben. Die neue Membran erhöht die Wischbeständigkeit auf 150.000 Zyklen und verbessert gleichzeitig die Empfindlichkeit und die Steuerung an den Rändern.

Schnellere Einrichtung und verbesserter Schutz

Ohne den Aufwand einer herkömmlichen Installation dichtet das Gehäuse auch ohne Vakuumpumpe ab. Die mehrschichtige Abdichtung und die knopflose Konstruktion verringern die Anzahl der möglichen Undichtigkeiten, während Rahmen aus einer Aluminiumlegierung den Touchscreen- und den Linsenbereich verstärken. Der mitgelieferte Rotfilter trägt dazu bei, die Farben in einer Tiefe von 0 bis 10 Metern wiederherzustellen, während austauschbare Trockenmittelpads das Beschlagen verhindern.

Der Innenabstand wurde von 15 mm auf 18 mm vergrößert, wodurch Smartphones mit Abmessungen von bis zu 180,0 × 82,5 × 11,2 mm und Kameraausstülpungen von bis zu 18 mm unterstützt werden. Dies gilt für das iPhone, sogar für die iPhone-18-Serie, sowie für Android-Flaggschiffmodelle von Marken wie Samsung, Huawei, Xiaomi, vivo, OPPO, Google und OnePlus.

Erweitertes Unterwasserfotografie-System

Dank der neu gestalteten Kuppelhalterung ist die "AquaLock"-Technologie der zweiten Generation von DIVEVOLK Dome Lens mit allen Kameras kompatibel. Ein modulares Befestigungssystem unterstützt zudem Nasslinsen, Leuchten, Halterungen, Filter und einen externen Bluetooth-Auslöser. GPS- und Mobilfunksignale stehen an der Oberfläche weiterhin für die Navigation, Notrufe und den Austausch von Inhalten zur Verfügung.

"Mit SeaTouch 6 Pro funktioniert ein Smartphone unter Wasser fast genauso wie an Land", erklärt das Marketing- und Kommunikationsteam von DIVEVOLK. "Das gesamte System wurde neu gestaltet, um eine einfachere und leistungsfähigere Benutzererfahrung zu bieten. Es sollte mehr sein als nur ein wasserdichtes Gehäuse - Ihr intelligenter Tauchbegleiter."

Das SeaTouch 6 Pro ist ab sofort über die Website von DIVEVOLK sowie bei autorisierten Händlern weltweit erhältlich.

Über DIVEVOLK

Das Unternehmen DIVEVOLK mit Hauptsitz in Zhuhai, China, entwickelt Unterwassergehäuse für Smartphones und Tauchzubehör. Die Touchscreen-Technologie des Geräts wurde bereits zweimal mit dem "Boot Dive Award for Innovation" ausgezeichnet, während die vorherige SeaTouch-Generation von ScubaLab als "Best Buy" gewürdigt wurde.





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