Die Warnungen von Techbossen über die Gefahren von Künstlicher Intelligenz fanden bei US-Präsident Trump wenig Anklang. EU-Kommissionschefin von der Leyen sieht die Dinge anders. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen stellt sich bei der Diskussion um die Entwicklung Künstlicher Intelligenz gegen US-Präsident Donald Trump. In ihrer Rede zur Lage der Union in Straßburg betonte die Politikerin die Risiken von fortschrittlichen KI-Modellen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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