München (ots) -Zur Geburtstagssause waren sie alle da: Kabarett- und Comedystars aus Bayern und Österreich feierten gestern Abend gemeinsam mit Michael Altinger und Christian Springer den 30. Geburtstag des Kabarett-Klassikers "schlachthof". Einer durfte natürlich nicht fehlen: Sendungs-Urgestein Ottfried Fischer saß mit am Stammtisch und genoss sichtlich die Würdigungen seiner Kollegen. Die Jubiläumssendung wird am Donnerstag, 17. September, um 21.00 Uhr im BR Fernsehen ausgestrahlt.Auf der Bühne und am Talk-Tresen dabei waren Luise Kinseher, Constanze Lindner, Günter Grünwald, Alfred Dorfer, Bernie Wagner und Maxi Schafroth. Als "Archivar" hielt Martin Frank Rückschau auf die besten "schlachthof"-Momente aus 30 Jahren und zauberte Archivschätze wie etwa den Original-Aschenbecher aus den frühen Jahren der Sendung hervor. Außerdem war er für einen Zuspielfilm im Deutschen Bundestag auf die Jagd nach Glückwünschen gegangen und hatte dabei die eine oder andere Überraschung erlebt. Mit dabei auch: Teresa Reichl, mittlerweile festes Mitglied im "schlachthof"-Team.Neben den klassischen Bühnenauftritten der Kabarettgäste war viel Zeit für Rückblicke und Anekdoten. So erfuhr man etwa, welcher Kabarettist bisher am häufigsten zu Gast war, dass Michael Altinger eigentlich nur durch Zufall beim "schlachthof" landete und warum eine Maskenbildnerin einmal unverhofft unterm Tisch eine Sendung verfolgen musste.Im Anschluss an die Aufzeichnung der diesmal 90 Minuten dauernden Sendung würdigte BR-Unterhaltungschefin Iris Mayerhofer alle Beteiligten, vor allem das Gastgeber-Team seit 2013, Michael Altinger und Christian Springer, aber auch Producerin Christiane "Chris" Preute, seit der ersten Stunde "Herz und Seele der Redaktion". Mayerhofer erinnerte an eine eher chaotische Testsendung, aus der im Lauf der Jahre eine Institution in der bayerischen Kabarettlandschaft entstanden sei. "30 Jahre - das ist in dieser schnelllebigen Medienwelt eine Sensation", so Mayerhofer. "Darauf sind wir mordsstolz!"Rund 250 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgte die Aufzeichnung im legendären "Wirtshaus im Schlachthof", darunter auch zahlreiche Prominente wie Fußball-Weltmeister Paul Breitner, das Schauspieler-Ehepaar Johanna Bittenbinder und Charly Braun, TSV 1860 München Präsident Gernot Mang, Kabarettist Markus Barth ("Kabarett aus Franken"), "Wir in Bayern"-Moderatorin Andrea Lauterbach, das Geschäftsführungs-Team der Bavaria Film GmbH, Julia Reuter und Dr. Christian Franckenstein sowie BR-Intendantin Dr. Katja Wildermuth und BR-Kulturdirektor Björn Wilhelm.Ausstrahlungs- und Produktionsinfos"30 Jahre Schlachthof - Die Jubiläumsshow" wird am Donnerstag, 17. September, um 21.00 Uhr im BR Fernsehen ausgestrahlt (danach in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/schlachthof/Y3JpZDovL2JyLmRlL2Jyb2FkY2FzdFNlcmllcy85NmNjYzNlNC1hMWYxLTQ2ZWMtOTUwNi0xNzJiMjg2YTY2NjM)). Die Sendung ist eine Produktion der Bavaria Entertainment GmbH im Auftrag des BR. Ab 22.45 Uhr ist noch eine Folge aus "Ottis Schlachthof" aus dem Jahr 2002 zu sehen - zu Gast damals u. a. "Bajurbarde" Fredl Fesl. Weitere "schlachthof"-Videos gibt es hier in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/schlachthof/Y3JpZDovL2JyLmRlL2Jyb2FkY2FzdFNlcmllcy85NmNjYzNlNC1hMWYxLTQ2ZWMtOTUwNi0xNzJiMjg2YTY2NjM).Fotos von der Aufzeichnung finden Sie unter diesem Link (https://share.ard-zdf-box.de/s/e3Bew7s7Y6enEiq). Frei zur Verwendung im Zusammenhang mit der Sendung "30 Jahre Schlachthof - Die Jubiläumsshow" und bei Nennung der Bildrechte: © BR/Markus KonvalinWeitere Infos zu 30 Jahre "schlachthof" im Pressedossier (https://www.br.de/presse/inhalt/pressedossiers/30-jahre-schlachthof-102.html).Pressekontakt:BR-PressestelleWibke HeiseE-Mail: wibke.heise@br.deTel.: +49 (0)89 5900-10554Von der Kuhlen KommunikationEva Hoffmann-HeßE-Mail: e.hoffmann-hess@vonderkuhlen.deTel. +49 (0) 175 5376345www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6353338