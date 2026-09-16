EQS-News: GBC AG
/ Schlagwort(e): Konferenz
Augsburg, 17. September 2026
zum Vormerken: Am 11. und 12. November 2026 findet die 42. Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK) im The Charles Hotel in München statt.
Nach unserer ersten Ankündigung möchten wir Sie erneut auf den Termin aufmerksam machen. Die Vorbereitungen für die diesjährige MKK laufen bereits auf Hochtouren und das Teilnehmerfeld der börsennotierten Unternehmen wächst kontinuierlich.
Bereits bestätigt haben unter anderem:
Ab diesem Zeitpunkt stehen dort auch das vollständige Konferenzprogramm sowie die Möglichkeiten zur Buchung von 1on1-Meetings zur Verfügung.
Interesse an einer Präsentation auf der 42. MKK?
16.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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