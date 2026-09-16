Die Aktienmärkte bewegen sich weiterhin auf vergleichsweise hohem Niveau, gleichzeitig nehmen die Sorgen über hohe Bewertungen, Inflation und die enormen Investitionen in künstliche Intelligenz zu. In einem solchen Umfeld rücken Unternehmen in den Fokus, deren Geschäftsmodelle auch bei wirtschaftlichen Belastungen eine gewisse Stabilität bieten können. Johnson & Johnson-Aktie Der US-Gesundheitskonzern Johnson & Johnson zählt zu den Unternehmen, deren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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