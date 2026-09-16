Der Spritpreis macht weiter, was er zuletzt immer gemacht hat: Er steigt. E10 kostete heute im bundesweiten Tagesdurchschnitt 2,30 € pro Liter, schon der vierte Rekord in direkter Folge, ein Plus von 1,4 Cent gegenüber dem Vortag. Zum letzten Vorkriegstag beträgt der Aufschlag mittlerweile mehr als 52 Cent pro Liter. Bei Diesel sieht es nicht besser aus. 2,422 € pro Liter, ein weiterer Anstieg um einen Cent, und der bisherige Rekord von 2,447 € aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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