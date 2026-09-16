Die Aktie von Ondas steht vor einer Phase, in der sich die enormen Wachstumsambitionen des Unternehmens zunehmend in den Geschäftszahlen zeigen könnten. Rekordaufträge, ein stark wachsender Auftragsbestand und zahlreiche neue Verteidigungstechnologien schaffen die Voraussetzungen für eine weitere deutliche Umsatzbeschleunigung. Vom Drohnenanbieter zum integrierten Verteidigungskonzern Ondas bietet über das Segment Ondas Autonomous Systems ein breites ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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